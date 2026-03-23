AIISF Salerno. Corso BLS-D per informatori

La sezione Aiisf di Salerno e provincia, grazie alla collaborazione dell’istruttrice Anna Esposito della Misericordia di Salerno, ha organizzato, nei pomeriggi di venerdì 20 e sabato 21 marzo, un corso di BLS-D presso la Sede dell’Associazione Amici del Cuore.

Associazione facente parte del circuito nazionale Conacuore presieduta da Giuliano Califano, collega isf in pensione.

Il corso voluto dalla presidente Rossella Spisso e realizzato grazie all’impegno della segretaria Gabriella Guadagno ha visto la partecipazione dei colleghi (S.P./ A.R./ G.G./A.P./R.R/B.C./L.S/ A.B./V.M./A.D.S/E.S./R.S) e del medico (G.C di Cava de Tirreni) al corso BLS-D.

È stata un’esperienza eticamente formativa, in linea con la professionalità dell’ist, preziosa

per imparare nozioni fondamentali che arricchiscono sia nella vita professionale che in

quella personale.

È stato anche un piacevole momento di aggregazione tra colleghi al di fuori del lavoro quotidiano permettendo di conoscersi meglio come persone e non come “singole borse/zainetti” vaganti per ambulatori. Un’occasione importante di risveglio primaverile per ridare vita alle nuove attività della Sezione. Infatti in cantiere c’è già il prossimo progetto che riguarderà il corso di Primo Soccorso.

È noto che a dicembre 2026 terminerà il mandato del Direttivo in carica, la Presidente Rossella Spisso ha metaforicamente aperto sin d’ora le porte della Sezione a nuove/i colleghe/i salernitani per il passaggio del testimone dai colleghi fondatori della Sezione; la presenza di nuovi iscritti darà continuità alla Sezione perché questa non debba chiudere dopo tanti sacrifici per riaprirla.

La sua nascita ha rappresentato un grande punto di riferimento per i collegalo del territorio, un bene comune che, per quanto piccoli possano sembrare i suoi risultati, goccia a goccia è diventato un mare di risultati.

A questo proposito la struttura nazionale, il cui compito è anche quello di star vicino e far crescere le Sezioni italiane, ha dato già la disponibilità ad organizzare un incontro da remoto con la partecipazione del Presidente Nazionale di AIISF, Antonio Mazzarella e di Fedaiisf, Francesco Ferrari, aperto a tutte/i le/li colleghe/i del salernitano interessati a prendere parte attiva anche nel prossimo Direttivo della nostra Sezione.

Sappiate che “nulla si crea, nulla si distrugge ma tutto si trasforma”! È questione di chimica e…di umana realtà.

Comunicato a cura del Consigliere del Direttivo delegato alle comunicazioni della Sezione AIISF di Salerno e provincia.

Federata Fedaiisf

Nota: CONACUORE è il Coordinamento nazionale delle associazioni di volontariato dei cardiopatici, presenti in Italia.