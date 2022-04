Sez. AIISF Crotone, Catanzaro, Vibo. Concluso corso BLSD per informatori

Con grande partecipazione si è concluso con successo il 1° Corso BLSD a Crotone. Un corso molto interessante e coinvolgente. Un ringraziamento a tutti i corsisti e in particolare al collega che ha curato l’ottima organizzazione!

Prossimi appuntamenti:

sabato 7 Maggio a Catanzaro

sabato 28 Maggio a Crotone

Il Direttivo Sez. AIISF KR-CZ-VV – Federata Fedaiisf

È con grandissima gioia che comunichiamo che l’Associazione Italiana Informatori Scientifici del Farmaco e Parafarmaco, Calabria Cardioprotetta e la Coop IntensifiCARE hanno firmato un protocollo d’intesa per la formazione BLSD degli informatori scientifici dell’area KR-CZ-VV.

Ogni anno in Italia muoiono circa 50.000 persone per arresto cardiaco, e solo in Italia nel 2020 è stato registrato un incremento del 60% di morti rispetto al 2019 per questo problema.

Questo forte incremento è stato dettato da 2 fattori principali: la scarsa disponibilità dei mezzi di soccorso e il prolungarsi dei tempi di intervento, a causa delle numerose chiamate, ben oltre il numero di interventi pre-pandemia.

Tradotto in numeri, oltre ai 60.000 decessi per arresto cardiaco che ogni anno si registrano in Italia, se ne aggiungo ulteriori 40.000.

In media si sono registrati quindi 274 decessi per arresto cardiaco ogni giorno, circa 11 ogni ora.

Davanti a questi numeri allarmanti l’AIISF area centro Calabria ha deciso di formare i propri associati in collaborazione con Calabria Cardioprotetta ed IntensifiCARE, perché gli informatori scientifici da sempre attenti alla salute dei pazienti e sensibili alle tematiche inerenti la tutela della salute vivono la loro giornata lavorativa, e non solo, a contatto diretto con un numero molto consistente di persone.

Una formazione mirata a poter fare la differenza in caso di necessità, una formazione che non si ferma alla semplice chiamata di soccorso ma che metterà un nutrito gruppo di professionisti nella condizione di poter salvare una vita.

N.d.R.: Il corso BLSD ha come obiettivo l’apprendimento delle manovre per intervenire velocemente ed in modo efficace in soccorso di un adulto o bambino in arresto cardiaco. BLSD è l’acronimo di Basic Life Support Defibrillation, ovvero le manovre di primo soccorso con l’impiego di defibrillatore. Si tratta di manovre da attuare tempestivamente in caso di arresto cardiaco improvviso