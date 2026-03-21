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Agrigento. Nasce l’Associazione Italiana Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco

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Nasce l’Associazione Italiana Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco di Agrigento

Sicilia on press – 20 marzo 2026

È stata ufficialmente costituita l’Associazione Italiana degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco della provincia di Agrigento (AIISF provinciale), una nuova realtà associativa che nasce con l’obiettivo di rappresentare e valorizzare la figura professionale dell’informatore scientifico, promuovendone il ruolo all’interno del sistema sanitario e del tessuto socio-professionale del territorio.

L’associazione si propone di favorire la coesione della categoria, contribuendo allo sviluppo di una visione condivisa, unitaria e omogenea della professione, in linea con le evoluzioni scientifiche, normative e organizzative che caratterizzano il settore farmaceutico e parafarmaceutico.

In tale prospettiva, l’AIISF provinciale intende operare come luogo di confronto, crescita professionale e rappresentanza qualificata degli informatori scientifici, sostenendo principi di competenza, responsabilità e correttezza dell’informazione scientifica.

L’AIISF della provincia di Agrigento sarà federata con FEDAIISF, associazione professionale di settore costituita da realtà associative nazionali e territoriali, rafforzando così il collegamento con una rete organizzativa più ampia e consolidata a livello nazionale.

Tra le finalità istituzionali dell’associazione rientrano la promozione e la stipula di protocolli d’intesa con associazioni di categoria, enti e strutture sociosanitarie, con l’obiettivo di affrontare e risolvere problematiche di carattere professionale, favorire il dialogo con le istituzioni e contribuire al miglioramento dei servizi e delle dinamiche operative nell’interesse della collettività.

Nel corso dell’assemblea costitutiva, i soci fondatori hanno proceduto all’elezione del Consiglio Direttivo che guiderà l’associazione nel suo percorso iniziale:

• Presidente: Dott. Gaetano Nuara
• Vicepresidente: Dott.ssa Rosa Parlapiano
• Segretario: Dott. Angelo Casà
• Tesoriere: Dott. Luca Alcamisi
• Consiglieri: Dott. Giuseppe Nobile, Dott.ssa Claudia Rizzo, Dott. Alfonso Dallicardillo

La costituzione dell’AIISF provinciale rappresenta un significativo momento di aggregazione professionale e segna l’avvio di un percorso orientato alla valorizzazione del ruolo dell’informatore scientifico quale interlocutore qualificato tra ricerca, industria e professionisti sanitari, nel rispetto dei principi etici e della tutela della salute pubblica.

L’associazione intende promuovere iniziative formative, attività di aggiornamento professionale e momenti di confronto istituzionale, contribuendo allo sviluppo di una cultura scientifica fondata sulla qualità dell’informazione e sulla collaborazione tra i diversi attori del sistema sanitario.

 

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Promuovere la coesione e l’unione di tutti gli associati per consentire una visione univoca ed omogenea dei problemi professionali inerenti l’attività di informatori scientifici del farmaco.

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