AIISF Trapani all’Ordine dei medici: chiediamo di rinnovare e di rafforzare il rapporto medico – informatore scientifico

Marsala, 20 Dicembre 2021

Al Presisdente dell’Ordine dei Medici di Trapani

Preg.mo Dott. Barraco Vito Ignazio

Oggetto: Richiesta di accesso nelle strutture ambulatoriali e ospedaliere ancora vietate

all’attività degli I.S.F e rinnovo collaborazione tra Classe medica e Informatori Scientifici del Farmaco e Parafarmaco

Gentilissimo Presidente,

a seguito del nostro ultimo incontro del 23 novembre u.s. come da Lei richiesto Le scrivo per formalizzare quanto discusso in fase di incontro.

Come ricorda abbiamo già affrontato durante l’anno in diversi incontri con Lei e altri membri del Vostro direttivo la problematica dell’accesso degli informatori scientifici presso gli ambulatori di medicina generale e strutture ospedaliere e da parte Sua e dell’ordine tutto abbiamo riscontrato sempre massima disponibilità tanto da condividere un poster (in allegato) che parla del lavoro dell’ISF; di questo La ringrazio a nome di tutta la categoria.

Abbiamo dimostrato di essere, prima come cittadini e poi come professionisti, sempre dalla parte della classe medica, capiamo le vostre difficoltà quotidiane esacerbate da una situazione pandemica che nonostante la buona copertura vaccinale non ci permette, a causa di nuovi aumenti dei contagi, di tornare ad una situazione di normalità, proprio per questo chiediamo di rinnovare e di rafforzare il rapporto medico – informatore scientifico, visto che ancora oggi permangono in alcuni ambulatori e reparti forti limitazioni al nostro accesso.

I Medici di Medicina Generale che già conoscono l’Associazione AIISF nella Provincia di Trapani, apprezzano la nostra organizzazione e la nostra professionalità. Ora vorremmo ci riconoscessero come Professionisti con regole comuni e interlocutori fondamentali, insieme ai quali affrontare i nodi che la sanità pubblica pone.

Vorremmo incontrare i giovani Medici Convenzionati per poter spiegare qual è la nostra idea di buona Informazione Scientifica che non ha uno scopo puramente commerciale, bensì promuovere il corretto utilizzo dei farmaci e migliorare così la salute dei pazienti.

Le chiedo di divulgare tale lettera a tutti gli appartenenti al Vostro Ordine e Le propongo di organizzare insieme alla nostra associazione degli eventi al fine di promuovere quanto sopra espresso e consolidare la nostra collaborazione sia sul campo che fuori.

Essendo in periodo di Avvento, colgo l’occasione per porgere a Lei e a tutto l’Ordine i nostri più affettuosi auguri di un Santo Natale e di un nuovo anno più sereno, nella speranza che la situazione pandemica possa con il prossimo anno migliorare e riportarci ad una situazione di normalità.