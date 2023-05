Alluvione. Aiutiamo gli informatori della Romagna che hanno perso tutto

La terribile alluvione che ha colpito parte della regione Emilia-Romagna non ha risparmiato nemmeno alcuni Informatori Scientifici, che hanno subìto gravi danni a mobili ed elettrodomestici fino alla perdita della casa intera. Abbiamo deciso pertanto di aprire da subito una raccolta fondi per aiutare con le nostre forze i Colleghi coinvolti.

A questo scopo i Presidenti delle Sezioni AIISF di Forlì-Cesena Lamberto Zannotti e di Ravenna Guido Nivellini si sono attivati e si occuperanno di raccogliere informazioni più precise sulle necessità più urgenti. Grazie all’aiuto di tutti cercheremo di soddisfarle, nella massima chiarezza, trasparenza, tracciabilità e velocità.

Quindi già da ora si può fare una donazione sul conto corrente Banca Generali

intestato a Fedaiisf

IBAN IT82A0307502200CC8500867357

causale “Alluvione Emilia-Romagna”.

I Colleghi IS/ISF che hanno subito danni importanti facciano riferimento ai rispettivi Direttivi delle Sezioni Aiisf Provinciali del territorio.

Solo insieme possiamo aiutare in modo efficace e diretto i Colleghi che in questo momento si trovano in difficoltà

Il Consiglio Nazionale Fedaiisf

___________________________-

aiisfravenna@gmail.com tel. 3355884475