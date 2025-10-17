Anche Merck sigla un accordo con l’amministrazione Trump sul prezzo dei farmaci

DARMSTADT (dpa-AFX) – Il gruppo Merck di Darmstadt ha raggiunto un accordo con l’amministrazione Trump nel conflitto sulle tariffe farmaceutiche. La filiale statunitense EMD Serono offrirà in futuro terapie di fecondazione in vitro, ovvero trattamenti per la procreazione assistita, a prezzi significativamente più bassi, ha comunicato la società quotata nel Dax. Le azioni Merck hanno chiuso venerdì con lievi perdite, comportandosi meglio rispetto all’indice guida Dax, particolarmente debole.

In cambio, i prodotti farmaceutici e gli ingredienti di EMD Serono saranno esentati dalle tariffe farmaceutiche previste dalla Sezione 232 della legge statunitense, ha spiegato ancora Merck. La condizione è che l’azienda investa nella produzione e nella ricerca biofarmaceutica negli Stati Uniti.

Nel dettaglio, i farmaci per la fertilità di Merck Gonal-F, Ovidrel e Cetrotide saranno disponibili per i consumatori statunitensi a partire dall’inizio del 2026 attraverso il canale di vendita diretta “TrumpRX”, pianificato dal presidente Trump. Se tutte e tre le terapie verranno combinate, i pazienti riceveranno uno sconto dell’84 percento sui prezzi di listino. L’iniziativa punta a sostenere oltre dieci milioni di donne americane con desiderio di maternità insoddisfatto.

Il mercato USA riveste un’importanza strategica per Merck

Il mercato statunitense è di fondamentale importanza per Merck, come per molte altre aziende farmaceutiche. Negli Stati Uniti, il gruppo ha realizzato nel 2024 circa un quarto del suo fatturato annuo globale. Merck impiega negli USA circa 14.000 persone in oltre 70 sedi, più che nella sede centrale di Darmstadt.

“Siamo fortemente presenti negli Stati Uniti in tutte e tre le aree di business, come dimostra anche il considerevole numero di collaboratori in questo mercato chiave”, ha dichiarato l’amministratrice delegata di Merck, Belen Garijo. L’azienda è determinata a rafforzare ulteriormente la propria presenza attraverso la produzione di farmaci per la fertilità. Merck intende inoltre richiedere l’autorizzazione statunitense per il suo farmaco per la fertilità Pergoveris.

Merck è uno dei principali produttori di farmaci per la procreazione assistita e nel 2024 ha generato in questo segmento un fatturato di oltre 1,5 miliardi di euro. Secondo l’azienda, negli Stati Uniti una coppia su otto soffre di problemi di fertilità, ma i trattamenti di fecondazione assistita sono costosi.

Settore farmaceutico sotto pressione da parte di Trump

Recentemente anche i gruppi farmaceutici Astrazeneca e Pfizer hanno concluso accordi con l’amministrazione Trump. Il presidente Donald Trump considera da tempo i prezzi elevati dei farmaci negli USA come una spina nel fianco – sono decisamente superiori rispetto a quelli europei. Trump ha ripetutamente chiesto riduzioni di prezzo all’industria farmaceutica. Diverse aziende del settore, tra cui Roche, Novartis e Sanofi, hanno annunciato investimenti miliardari negli Stati Uniti sotto la pressione di Trump.

Di recente, Trump aveva minacciato di introdurre tariffe farmaceutiche del 100 percento su farmaci di marca e medicinali brevettati a partire dal 1° ottobre. Poco prima dell’entrata in vigore prevista, fonti governative statunitensi hanno riferito che l’UE sarebbe stata esentata da tali misure. Sulle importazioni dall’UE continuerà invece ad applicarsi un dazio del 15 percento./als/DP/jha

Market screener – 17 ottobre 2025

