ARISF alla scuola di specializzazione dei medici di medicina generale de L’Aquila

Abbiamo il piacere di comunicare che, in data 15 aprile 2024, si è tenuto presso la facoltà di Medicina de L’Aquila, un incontro organizzato grazie alla collaborazione della nostra associazione ARISF e i medici di Medicina generale in formazione.

L’incontro si è svolto presso la Scuola di specializzazione in MMG de L’Aquila.

Ringraziamo per la disponibilità il dottor Mauro Belmonte, coordinatore dei corsi di formazione in Medicina generale.

Il presidente Franco Danese e il segretario, Roberta D’Antonio, hanno esposto ai medici del primo, secondo e terzo anno, una relazione dal titolo “Legislazione Nazionale e regolamentazione che disciplinano l’informazione scientifica sul farmaco“.

Un ringraziamento particolare va ai nostri relatori Franco e Roberta per il tempo impiegato sia nella preparazione delle slide sia per recarsi a L’Aquila e ai nostri colleghi Angelo Rosa, Barbara Pinna e Paolo Spinella per aver reso possibile l’evento.

È stato un momento di confronto molto costruttivo, il primo di altri già in programma, che vuole sottolineare la volontà da parte della nostra Associazione di collaborare con i medici del territorio sempre nell’ottica di far conoscere il nostro ruolo.

Comunicato ARISF

– Federata Fedaiisf –