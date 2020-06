Trieste Gorizia. Costituita la Sez. AIISF, Federata Fedaiisf

Costituita la Sez. AIISF Trieste Gorizia, Federata Fedaiisf. Il nuovo Direttivo risulta così composto:

Ai colleghi i nostri migliori auguri di buon lavoro. La vostra presenza in Fedaiisf e l’impegno che porrete nel gestire la sezione e i suoi rapporti col territorio daranno un tangibile contributo per aiutare la nostra Associazione a raggiungere l’obiettivo del riconoscimento della nostra professione, per la più corretta definizione e per la più completa valorizzazione del ruolo dell’informatore scientifico del farmaco.