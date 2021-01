ASL Caserta. Richiesta anagrafica I.S.F. Caserta e provincia. Campagna Vaccinale anti COVID -19.

Dovendo procedere alla vaccinazione anti SARS CoV-2 agli informatori scientifici, si invitano gli informatori scientifici residenti nella Provincia di Caserta a far pervenire, in breve tempo, i dati richiesti (Nome e Cognome, Data di nascita, Codice Fiscale, Cellulare, Mail, Residenza, Nominativo dell’Azienda per la quale lavorano con Tesserino di identificazione o Dichiarazione dell’Azienda stessa) rigorosamente in formato excel, all’indirizzo e mail mc@aslcaserta.it.

Si raccomanda la completezza delle informazioni.

L’urgenza è determinanta dalla necessità di acquisire entro breve tempo le adesioni alla Vaccinazione.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.