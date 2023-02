Assemblea annuale della Sezione AIISF di Bologna e avvio della campagna di iscrizioni

Martedi 21 febbraio si è tenuta al Circolo “Il Casalone” l’assemblea annuale della Sezione Provinciale AIISF di Bologna che segna anche l’avvio della campagna di iscrizioni per l’anno 2023.

I sorrisi di soddisfazione si sono sprecati, la sala era piena, numerosi i colleghi in piedi. La campagna di iscrizioni ha avuto un avvio brillante e proseguirà probabilmente online.

Complimenti a tutti coloro che si sono prodigati.

Da una sezione grande si punta a diventare una grande sezione. Possiamo sintetizzare cosi le parole del Presidente Alberto Bonomo il quale ha aperto la serata con la sua relazione. L’intenzione è quella di dedicare i prossimi mesi ad attività qualificanti che consentano sia all’Associazione che al singolo iscritto di accreditarsi maggiormente.

E’ partita l’iscrizione ai corsi BLS di primo soccorso (Supporto di Base delle funzioni vitali) che saranno condotti da un ente prestigioso come AHA (american heart association) al momento con due date da 12-18 partecipanti ciascuna.

Le difficoltà di accesso agli ambulatori non sono mai mancate nella provincia di Bologna ma dopo il Covid il problema si è acuito ulteriormente, come accade ovunque in Italia, e urgono sia misure nazionali che locali: nei prossimi giorni si terrà un incontro con l’Assessore al Welfare e Salute del Comune di Bologna con il quale si vorrebbe rendere visibile il nostro ruolo di professionisti della salute.

Si sta organizzando inoltre una campagna di sensibilizzazione molto capillare sulla Informazione Scientifica presso la classe medica e disponendo gli strumenti di comunicazione più idonei. E’ in programma un incontro con l’Ordine dei Medici provinciale per chiedere di riconoscere alla nostra figura professionale l’importanza che merita e di consentirci di assolvere gli obblighi di legge.

I casi recenti di perdita di posti di lavoro sono l’ennesima prova del progressivo smantellamento della nostra professione che viene operato nella indifferenza sia di AIFA che del legislatore.

Ma se vogliamo contrastare la cattiva fama che a volte ci precede, dovremmo riconoscere che qualche volta ne siamo noi stessi la causa, e quindi va affermata la correttezza dei comportamenti sia verso gli interlocutori che verso gli stessi colleghi divenendo capaci di censurare gli atteggiamenti sbagliati.

E’ aperta inoltre una sottoscrizione volontaria per le popolazioni terremotate della Turchia e Siria. Versamento alla sezione AIISF provinciale e da questa a Fedaiisf Nazionale che aggiungerà una ulteriore quota destinata all’Associazione di volontariato Time4Life che opera da anni sul territorio siriano.

In conclusione si è ribadito che l’impegno di tante persone paga e può renderci più forti, ogni piccolo aiuto può contare tanto.