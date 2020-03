Avviso comune OO.SS. Farmindustria su coronavirus

ritengono necessario evidenziare come sia oltremodo indispensabile in questo momento:

– verificare scrupolosamente le evoluzioni delle prescrizioni emanate o in via di emanazione dalle Autorità pubbliche competenti

– rispettare le procedure e le misure di prevenzione definite a livello aziendale, ai sensi delle norme vigenti, dai soggetti preposti e responsabili in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nel reciproco rispetto e riconoscimento dei ruoli delle competenze e delle responsabilità del Datore di lavoro, dei soggetti da esso delegati, del Responsabile Servio Prevenzione e Protezione (RSPP), del medico competente e dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza, Salute e Ambiente (RLSSA)

– assicurare la corretta e completa informazione e il coinvolgimento tra tutti i soggetti interessati, nell’ambito dei rispettivi ruoli, che sono alla base del metodo partecipativo di relazioni industriali di questo settore e, ancora di più in questa fase di emergenza, risultano fondamentali per una gestione della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro efficace e rispettosa delle norme di legge e contrattuali e per evitare allarmismi, comportamenti rischiosi e inadeguati alla situazione.

In attesa degli auspicati interventi governativi a supporto del settore, le Parti firmatarie garantiscono la massima disponibilità alle Imprese e ai lavoratori per approfondire e risolvere congiuntamente ogni eventuale problematica che dovesse manifestarsi in merito.

Notizie correlate: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 2020