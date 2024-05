Biosimilari, dall’Ema un sondaggio sul punto di vista degli operatori sanitari

Con l’obiettivo di spiegare al pubblico cosa sono i medicinali biosimilari, l’Agenzia europea dei medicinali (Ema) ha avviato un sondaggio online rivolto agli operatori sanitari per valutare le loro opinioni su questi farmaci e sulla comunicazione che li riguarda.

Attraverso l’indagine, l’Ema vuole raccogliere i feedback dei professionisti per verificare i livelli di consapevolezza sui materiali informativi riguardanti i biosimilari, preparati dalla rete di regolamentazione dei medicinali europea, inclusa la dichiarazione sull’intercambiabilità dei biosimilari, e a valutarne la chiarezza e l’utilità. L’Ema invita a partecipare i professionisti di tutti i Paesi.

Il Pharmaceutical Group of the European Union (Pgeu), raccogliendo l’invito di Ema, invita a sua volta i farmacisti a partecipare all’indagine, che è anonima ed è in inglese. La compilazione del questionario richiede circa 15 minuti e il termine per rispondere è il 20 maggio.

Il questionario è disponibile cliccando qui

Fonte: Federfarma 16-05-2024