Sez. AIISF Molise al Corso di specializzazione in Medicina Generale a Campobasso

Oggi, 22 ottobre 2024, in presenza del Presidente dell’ Ordine dei medici della provincia di Campobasso nonché Presidente del Corso di specializzazione in medicina generale, si è tenuto un incontro formativo tra AIISF (Associazione Italiana Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco) MOLISE, federata Fedaiisf, e gli studenti del 3o anno della scuola di specializzazione in medicina generale.

Il presidente di Aiisf Molise, Michele D’Orazio e la vicepresidente, Simona Antonelli, hanno tenuto una lezione di circa 2 ore sull’importanza del ruolo dell’informatore scientifico, sull’evoluzione della professione, sul concetto di partnership tra classe medica ed informazione scientifica e sullo stato del mondo del farmaceutico in generale.

Dato il successo dell’incontro, tenutosi per il secondo anno consecutivo, quello tra AIISF Molise e i giovani medici, sembra un rapporto destinato a consolidarsi e a crescere sempre di più.

Al prossimo appuntamento!

Comunicato Sez. AIISF Molise

– Federata Fedaiisf –