Calabria. ISF Attori nella rappresentazione teatrale “Dottore mi dica”. I proventi a favore di due Associazioni di volontariato

Si è svolta, ieri sera (28 gennaio 2023), nella sala del TAU, Teatro Auditorium dell’Università della Calabria, la rappresentazione teatrale “Dottore mi dica”.

In un teatro pieno, il Dottor Salvatore Balsamo, autore, regista, scenografo ed interprete e gli Informatori Scientifici del Farmaco hanno dato vita ad una pièce di notevole effetto scenico.

Spaccati di vita quotidiana, resi scientemente con grande ironia, hanno regalato al pubblico tre ore di puro divertimento.

Il particolare legame di vita tra il Dottore Balsamo e la categoria degli Informatori Scientifici del Farmaco, ha fatto si che un gruppo di amici sia salito, per la prima volta, su un palcoscenico per regalare al pubblico in sala sane risate ma anche momenti di grandissima emozione.

Belli i testi, belle le musiche, le esibizioni artistiche di Rosa Martirano, di Rino Amato, di altri artisti e della banda musicale di Rende.

Belli lo spirito ed il fine dell’iniziativa dal momento che tutti gli artisti ed i “neo artisti” si sono esibiti gratuitamente, devolvendo i proventi della serata a due Associazioni di volontariato operanti sul territorio.

Particolare emozione è stata trasmessa anche dal presidente degli informatori scientifici della provincia di Cosenza, Lello Esposito: «L’amicizia, la capacità di intrecciare reti, il ricordo di chi non c’è più e l’allegria sono state le emozioni che hanno vibrato, nel teatro, per l’intera durata dello spettacolo».