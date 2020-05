Campania. Ripresa attività ISF secondo linee guida Conferenza delle Regioni

L’Unità di Crisi ritiene che le specifiche attività degli informatori scientifici del farmaco – in relazione all’andamento epidemiologico ed all’ultimo report degli indicatori di sorveglianza del Ministero della Salute che collocano la Campania nel rischio basso da Covid-19 – possono essere avviate da subito, nel rispetto delle seguenti indicazioni che sono coerenti con l’aggiornamento ed integrazione delle “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”, in conseguenza del nuovo coronavirus SARS-CoV-2, di cui alla nota della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome prot. 4135/COV19 del 22 maggio 2020.

INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO