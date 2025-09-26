Catania. Fedaiisf a Pharmaevolution. Il programma

Il programma ufficiale di Pharmevolution.

Il convegno Fedaiisf si terrà venerdì 10 ottobre dalle 16.30 alle 19.00.

Il convegno avrà due sessioni

informatore scientifico del farmaco e del parafarmaco una professione in evoluzione. Stato dell’arte e prospettive Presentazione premio laurea Angelo Passini.

PharmEvolution è la fiera – evento di settore nata nel 2011 per creare un momento di incontro tra tutti gli attori della filiera del farmaco.

Con 145 espositori, 113 relatori, 7500 mq di spazi espositivi, per tre giorni Catania diventa la Capitale della Farmaceutica, in un evento che coniuga formazione e informazione, incontro tra domanda e offerta, e aggiornamento su beni e servizi di ultima generazione per la farmacia.