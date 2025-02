Comunicato Agaton. Chiuso il bilancio 2024 in positivo

Riceviamo e pubblichiamo

Agaton scala posizione nella classifica delle Top 100 Aziende del settore nutraceutico, chiudendo l’anno 2024 con un bilancio più che positivo , registrando un significativo incremento del fatturato (+20,5%) e dell’EBITDA (+30%), e consolidando la propria posizione di riferimento nel mercato. I risultati raggiunti testimoniano non solo la solidità finanziaria dell’azienda, ma anche la sua capacità di innovazione e di risposta alle esigenze del settore.

Tra i traguardi più significativi del 2024 è stato il conferimento di due prestigiosi riconoscimenti: Agaton è stata infatti premiata come “Leader della Crescita” (edito da Il Sole 24 Ore e Statista) e “Campioni della Crescita” (edito da La Repubblica e Istituto Tedesco di Qualità), premio riservato alle aziende Italiane con il maggior incremento di fatturato nell’ultimo tiennio. Questi riconoscimenti sottolineano l’impegno costante dell’azienda nel perseguire l’eccellenza e nel creare valore per i propri clienti e stakeholder.

Un altro risultato degno di nota è il successo commerciale del prodotto Siben®, grazie anche al nuovo brevetto Boscar®, si è posizionato come il terzo più venduto nella sua categoria, superando le 160 mila confezioni vendute nell’anno 2024 (fonte New Line – Sell Out 2024) confermando la fiducia dei professionisti della salute e dei pazienti nei confronti dei prodotti Agaton. Questo traguardo è frutto di una strategia di marketing mirata e di un’attenzione costante alla qualità e all’efficacia dei propri prodotti.

Guardando al futuro, Agaton ha già delineato ambiziosi obiettivi per il 2025. L’azienda punta ad ampliare la propria rete di informatori scientifici, superando le 100 unità sul territorio nazionale. Questo investimento nella forza vendita sarà accompagnato dal lancio di nuovi prodotti, che arricchiranno ulteriormente il portafoglio aziendale e rafforzeranno la presenza di Agaton in mercati sempre più competitivi. In Agaton, crediamo fermamente che l’innovazione debba sempre camminare mano nella mano con la ricerca scientifica.

Pubblicare studi clinici sui nostri prodotti (ad oggi più di 25) è un elemento cardine del nostro approccio: non solo permette di validare l’efficacia delle soluzioni, ma contribuisce a creare fiducia e trasparenza con i professionisti della salute e i consumatori. Questo impegno costante verso la scienza e la qualità riflette la missione di Agaton di offrire prodotti che siano non solo innovativi, ma anche sicuri e supportati da evidenze scientifiche solide.

“Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti nel 2024, che confermano la nostra capacità di crescere e innovare in un contesto dinamico e sfidante come quello del settore nutraceutico”, ha dichiarato il Board di Agaton. “Il 2025 sarà un anno di ulteriore espansione, con l’obiettivo di consolidare la nostra posizione di mercato e di offrire soluzioni sempre più efficaci ai nostri clienti e attenzione soprattutto ai nostri collaboratori, investendo nella loro crescita professionale, nel benessere aziendale e nella creazione di un ambiente di lavoro meritocratico, stimolante ed inclusivo.”

Con una strategia chiara e una visione orientata al futuro, Agaton si conferma un punto di riferimento nel panorama nutraceutico italiano, pronta a cogliere le opportunità del mercato e a continuare a crescere, mantenendo sempre al centro la qualità e l’innovazione.

N.d.R.: Agaton, dal greco antico (ἀγαθός, -ή, -όν), significa “il buono, qualcosa di buono” è il nome con cui nel 2011 due italiani, Eugenio Claudio Rossano, laureato in chimica organica, e Roberto Matarazzo, laureato in biologia, hanno deciso di battezzare la loro società, specializzata in ricerca, sviluppo e commercializzazione di prodotti nutraceutici, ovvero derivanti da fonti naturali, cosmetici e dispositivi medici.

Notizie correlate: Così questa azienda di prodotti nutraceutici sta andando alla conquista di un mercato da 13 miliardi di euro