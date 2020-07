Comunicato congiunto Farmindustria Sindacati. Settore pronto a nuove strategie aziendali

-Gentile Signora

Senatrice Nunzia Catalfo Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Via Vittorio Veneto, 56

00187 Roma

-Gentile Signore

Senatore Stefano Patuanelli Ministro dello Sviluppo Economico

Via Molise, 2

00187 Roma

Gentili Ministri,

a nome delle imprese del farmaco associate a Farmindustria e dei sindacati di settore (Filctem CGIL, Femca CISL e Uiltec UIL) desideriamo rappresentare il valore dell’industria farmaceutica operante in Italia e il contributo che essa può offrire in un momento così complesso per tutto il Paese.

Siamo consapevoli di trovarci dinanzi a una situazione che richiede con urgenza una operatività condivisa e concreta fondata su impegni comuni e sulla leale collaborazione tra Istituzioni e Parti Sociali.

In un’ottica di collaborazione con le Istituzioni, Farmindustria e le OO.SS chiedono congiuntamente l’apertura di un Tavolo comune presso i Vostri Ministeri per condividere le peculiarità e le potenzialità di sviluppo del settore nel nostro Paese. Consapevoli che è necessaria una nuova governance farmaceutica dedicata a obiettivi tanto di sostenibilità del servizio socio-sanitario, quanto di attrazione di ancora maggiori investimenti nella produzione e nella ricerca, fondamentali per la ripresa dell’economia e dell’occupazione in Italia.

Il settore farmaceutico, anche in questo momento di crisi, continua a essere protagonista a livello nazionale ed internazionale. Siamo leader nell’Unione Europea nella produzione di farmaci insieme con la Germania e siamo il primo Paese per crescita dell’export. Occupiamo 66.500 addetti e investiamo più di 3 miliardi l’anno in R&S e tecnologie, valorizzando con la ricerca clinica le eccellenze delle nostre università e ospedali