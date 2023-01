Comunicato Polifarma. Acquisito da Sandoz AG l’integratore alimentare Flormidabìl

COMUNICATO STAMPA

Flormidabìl: arriva il primo Probiotico nel portfolio Polifarma

Polifarma amplia la propria presenza sul mercato in area Gastroenterologia con l’acquisto dell’intera gamma Flormidabìl

Roma, 11 gennaio 2023 – Polifarma, azienda farmaceutica italiana fondata nel 1919, annuncia l’acquisto di Flormidabìl da Sandoz AG, integratore alimentare a base di fermenti lattici utile in caso di alterazioni della flora batterica intestinale, che si aggiunge al portfolio prodotti in area Gastro composta da farmaci e integratori alimentari.

Si tratta del primo ingresso di un Probiotico in casa Polifarma. Flormidabìl ha una formulazione esclusiva multiceppo, fino a un massimo di 100MLD di fermenti lattici vivi alla scadenza.

È già stato eletto due volte prodotto dell’anno, con una gamma vicina alle esigenze del paziente, e attualmente è tra i primi dieci probiotici venduti in Italia.

Polifarma proseguirà il lavoro sulla valorizzazione del brand, in continuità con quanto costruito da Sandoz AG, e questa operazione conferma sia il piano dell’azienda volto a rafforzare la propria influenza in aree del mercato considerate strategiche, sia l’investimento incessante sul portfolio prodotti. Nei programmi di Polifarma c’è anche la volontà di lanciare Flormidabìl al di fuori dei confini nazionali. Sui probiotici l’Italia risulta essere il terzo mercato più grande al mondo. Stando, infatti, ai dati di IPA Europe – International Probiotics Association, il mercato europeo degli integratori probiotici è stato valutato 1.464 milioni di euro nel 2021, quasi il 25% del valore globale, e con un tasso di crescita previsto del 3% per il periodo 2021-2026. L’Italia conta 560,5 milioni di euro di vendite di integratori probiotici nel 2021 con una previsione di crescita del 5% per il periodo 2021-2026.

Ad annunciare il nuovo acquisto è l’Amministratore Delegato di Polifarma, Andrea Bracci, che commenta così: “Un altro importante risultato che chiude un anno di straordinari traguardi. Per Polifarma questo passaggio è frutto di un bel lavoro che negli ultimi mesi ha coinvolto donne e uomini, a conferma che l’azienda continua a crescere con una visione di squadra e punta a cercare con determinazione sempre nuovi ambiti di sviluppo aggiungendo validi elementi per il miglioramento dello stato di salute delle persone”.

CHI È POLIFARMA

Fondata in Italia nel 1919, Polifarma è oggi parte della Final S.p.A., Gruppo Finanziario che fa capo alla Sig.ra Luisa Angelini. La società è attiva nelle aree terapeutiche Cardiovascolare, Gastroenterologia, Sistema Nervoso Centrale, Oftalmologia, Infettivologia e rappresenta da anni un punto di riferimento per la classe medica potendo contare su una rete di informatori scientifici che contribuiscono a diffondere qualità, esperienza e competenza. Fra i valori che caratterizzano la filosofia aziendale in primo piano ci sono l’attenzione alla persona, l’orientamento al risultato, la dinamicità, l’innovazione e uno sguardo sempre attento al mercato nazionale e internazionale. Con la nascita della divisione Ricerca e Sviluppo nel 2022, Polifarma lavora per rendere disponibile ai pazienti di tutto il mondo nuove soluzioni bio-digitali, in grado di favorire il massimo beneficio dalla terapia farmacologica potenziata da soluzioni digitali validate clinicamente e Certificate CE. Per maggiori informazioni www.polifarma.it e www.polifarmanext.it

