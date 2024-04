Confindustria. Lucia Aleotti (Menarini) nominata vicepresidente

Confindustria, i magnifici dieci (più tre) nel team di Orsini

True – 19 aprile 2024

Emanuele Orsini ha scelto la sua squadra. Come raccontato ieri da true-news.it, sono numerosi i nomi designati dal presidente di Confindustria per il quadriennio 2024-2028. Un board rinnovato che vede la presenza di ben dieci vicepresidenti, cinque delegati del Presidente e tre special advisor. Tutti scelti nel segno del dialogo dell’identità e dell’unità. E forse proprio con l’intenzione di ricucire gli strappi che nel team entrerà, in qualità di special advisor, anche Antonio Gozzi, presidente di Federacciai e che era stato avversario di Orsini alla successione di Carlo Bonomi.

Tra le altre personalità scelte spicca Gianfelice Rocca, presidente del gruppo industriale Techint e dell’Istituto Clinico Humanitas, nominato special advisor per le Life Sciences. Ma anche Lucia Aleotti, una delle donne leader nel mondo pharma, vice presidente di Farmindustria dal 2011, ricoprirà la carica di vice presidente del Centro studi. Tra la squadra dei vice, anche altre due esponenti dell’imprenditorialità Made in Italy: Lara Ponti, vicepresidente dell’omonimo gruppo alimentare piemontese di produzione d’aceto l’aceto e Barbara Cimmino, azionista e capo della divisione responsabilità sociale e innovazione dell’azienda di famiglia Yamamay.

Qui di seguito la biografia di Lucia Aleotti, nuova vicepresidente

Lucia Aleotti: vicepresidente per il Centro Studi

Nominata vicepresidente per il Centro Studi, Lucia Aleotti classe 1966, nel 1991 ottiene con lode la laurea in Economia a Firenze, entrando subito l’anno successivo in Menarini come assistente del padre, amministratore Unico. Nel 1993, con la creazione di A. Menarini Industrie Sud S.r.l., azienda che si occupa di produzione e commercializzazione di farmaci, ne diviene Amministratore Unico e assume il ruolo di Consigliere in diverse aziende estere del Gruppo Menarini. Dal 2001 è nel Consiglio di amministrazione della capogruppo A. Menarini I.F.R., diventandone nel 2011 vice presidente, ed entra nel consiglio di amministrazione di Pharmafin, la holding del Gruppo Menarini. Dal 2013 al 2018 viene nominata presidente di A. Menarini I.F.R., e dal 2023 è presidente di Pharmafin. Nel 1995 entra in Efpia (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), come membro di diversi gruppi di lavoro quali l’Epg (Economic policy group), l’Espc (Comitato Economico e Sociale) e l’EU Enlargement Action Team, grazie ai quali impara a conoscere le tematiche europee.

Dal 2003 è membro della Giunta di Farmindustria e nel 2011 entra nel comitato di presidenza, ricoprendo il ruolo di vicepresidente delegato alla priorità strategica Produzione di Valore e Coordinatore del Gruppo Strategico Produzione di Valore. Nel 2004 entra a far parte del gruppo degli Heads of Europe, facendo parte dal 2010 al 2018 del Board dell’Associazione. Nel 2011 entra nell’Associazione globale delle Industrie e Associazioni farmaceutiche, Fpma (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations), quale membro del Council e subito dopo del Bcr (Biopharmaceutical ceos roundtable). In Confindustria, ha fatto parte del comitato tecnico Europa, della Giunta, ed oggi è componente del consiglio generale. Sarà in questo mandato vicepresidente per il Centro Studi.

(articolo completo su TRUE)