Convegno Fedaiisf a Cosmofarma. On. Cannizzaro: “Ho depositato un PdL per l’istituzione dell’Ordine degli Informatori Scientifici”

Si è tenuto venerdì 11 aprile, nell’ambito di Cosmofarma, il convegno organizzato dalla Federazione delle Associazioni degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco (Fedaiisf) dal titolo “Informazione Scientifica, presente e futuro”.

Al convegno hanno partecipato: l’On. Marcello Gemmato (nella Foto), sottosegretario alla salute, On. Andrea Mandelli, Presidente FOFI, Dr. Marco Cossolo, presidente Federfarma, Salvatore Butti, Vicepresidente Egualia, Dr. Luigi Bagnoli delegato FNONCeO e Presidente OMCeO di Bologna, Dr.ssa Valentina Solfrini che dal 2019 al 2022 ha ricoperto il ruolo di Dirigente di Riferimento Area Farmaci e Dispositivi Medici presso l’Assessorato Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna, attualmente direttore di distretto ASL, da remoto On Francesco Cannizzaro, vicecapo gruppo di Forza Italia alla Camera. È intervenuta la consulente legale di Fedaiisf, Avv. Carmen Agnello. Ha fatto gli “onori di casa” il Presidente Fedaiisf, Antonio Mazzarella. Ha condotto il dibattito con grande professionalità la giornalista Agata Finocchiaro.

Gli interventi dei partecipanti sono stati di grande spessore e alla cui cronaca rimandiamo in un prossimo articolo. Chi volesse rivedere l’evento può comunque cliccare sul video integrale del Convegno.

Gli interventi registrati sono (al minuto): 00:02:26 Dott. Antonio Mazzarella 00:06:53 Dott. Salvatore Butti 00:09:56 Dott. Luigi Bagnoli 00:14:39 On. Marcello Gemmato 00:26:13 Dott.ssa Valentina Solfrini 00:33:59 Dott. Marco Cossolo 00:43:50 On. Andrea Mandelli 00:53:35 On. Francesco Cannizzaro 01:07:36 Avv. Carmen Agnello 01:03:20 Dott. Antonio Mazzarella 01:11:42 Dott.ssa Valentina Solfrini 01:15:03 Dott. Luigi Bagnoli 01:22:58. Dott. Antonio Mazzarella 01:25:53 Dott. Salvatore Butti 01:39:04 Dott. Luigi Bagnoli.

In questa sede vogliamo anticipare l’intervento dell’On. Cannizzaro che ha annunciato di aver depositato alla Camera un Progetto di Legge che istituisce l’Albo e l’Ordine professionale degli Informatori. Dopo l’annuncio al convegno ha rilasciato all’agenzia Italpress la dichiarazione che sotto riportiamo.

SANITÀ:CANNIZZARO “CALABRIA APRIPISTA PER LEGGE INFORMATORI SCIENTIFICI”

BOLOGNA (ITALPRESS)

“Oggi, in occasione di Cosmofarma a Bologna, ho annunciato pubblicamente la proposta di legge che ho presentato il 10 aprile, volta all’istituzione dell’Ordine degli Informatori Scientifici e alla disciplina della professione dell’informatore scientifico del farmaco.

La proposta nasce da un’esperienza concreta avviata in Calabria, dove è stato istituito il primo registro regionale degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco su proposta del capogruppo di Forza Italia dell’assemblea Calabrese Michele Comito.

È da lì che ha preso forma l’idea di promuovere un riconoscimento nazionale per una figura professionale centrale nella corretta informazione sui medicinali e nella farmacovigilanza”.

Lo dichiara in una nota Francesco CANNIZZARO, vicepresidente dei deputati di Forza Italia e Segretario regionale del partito in Calabria.

“Ringrazio il presidente federale di FEDAIISF Antonio Mazzarella, il vicepresidente Antonio Daniele e Francesco Ferrari per aver reso possibile tutto ciò. Grazie al loro contributo e al lavoro coordinato da Mazzarella e Daniele, è stato possibile elaborare i documenti che hanno costituito l’ossatura della proposta di legge da me depositata”.

(ITALPRESS). vbo/com 11-Apr-25 19:17

NNNN

PdL Ordine professionale Informatori Farmaceutici

