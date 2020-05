FIMP Cosenza scrive a Fedaiisf. Contatto con gli ISF a distanza per tutto giugno

Oggetto: Accesso Studi Medici Pediatri di Famiglia da parte degli Informatori Scientifici del Farmaco

Gent.mo Dott. Raffaele Esposito

In relazione alla sua missiva del 11-05-2020 indirizzata all’onorevole Santelli sulla legittima richiesta di ricominciare l’attività d’informazione medico-scientifica ed alla relativa risposta del Dr. Belcastro che permette tale riavvio, indicando di privilegiare un’informazione con modalità a distanza, le comunico quanto segue.

Premesso che il ruolo dell ‘informatore medico scientifico è di grande rilevanza per il nostro aggiornamento e riveste un ruolo insostituibile anche in relazione ai rapporti personali che si sono stabiliti nel corso degli anni, in qualità di Segretario Provinciale della Fimp di Cosenza la informo che da un confronto ampio ed articolato tra i colleghi Pediatri della intera Sezione , è emerso che si ritiene la modalità di contatto a distanza come quella da attuare in modo esclusivo, ancora per le prossime settimane, sino a tutto Giugno 2020.

La Sezione Fimp di Cosenza, valuta ancora necessaria la modalità di contatto a distanza, per la tutela dal rischio contagio, sia degli Informatori Scientifici, sia dei Pediatri, oltre alle contestuali difficoltà organizzative all’interno degli studi, dove siamo tenuti a contingentare gli accessi, a sanificare gli ambienti dopo ogni visita, a recuperare i controlli mancati negli ultimi mesi, a gestire la patologia corrente.

Inoltre siamo certi che tale modalità di contatto, già messa in uso sia con i pazienti, che in modo occasionale con Informatori Scientifici, mostra piena efficacia sia nella comunicazione interpersonale che nella informazione scientifica sui prodotti.

Rende 20/05/2020

Dott. Alfonso Mazzuca

Segretario Provinciale Fimp Cosenza

