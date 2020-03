Coronavirus. ISF contagiato di Giugliano: mai stato a Lodi, contagiato da un collega che proveniva dal milanese

Giugliano, parla parente del paziente contagiato da Coronavirus: “Mai stato nel Lodigiano”

teleclubitalia – 4 marzo 2020

“Mai stato nel lodigiano“. A dichiararlo è una strettissima parente del 37enne di Giugliano contagiato da coronavirus. L’uomo ora è ricoverato al Cotugno in buone condizioni di salute. Purtroppo, però, anche in città, in tanti hanno puntato il dito contro l’informatore farmaceutico, accusato di aver agito in maniera irresponsabile per aver viaggiato nella zona rossa.

Giugliano, parlano i parenti del contagiato: “Mai stati in provincia di Lodi”

Le prime informazioni trapelate dagli organi di stampa parlavano di un contagio avvenuto fuori dalla Campania. Il 37enne avrebbe partecipato a una cena aziendale fuori regione insieme ai colleghi e avrebbe contratto il virus. “Così non è stato. La cena aziendale si è tenuta in Campania”, spiegano i parenti a Tele Club Italia. A veicolare il contagio sarebbe stato un altro dipendente aziendale proveniente da Milano. L’informatore farmaceutico giuglianese non è mai transitato nella zona rossa e di conseguenza non ha mai violato le limitazioni imposte dal Governo sulla libertà di circolazione.

Contagio da coronavirus avvenuto in Campania

Dopo aver contratto il virus, il 37enne ha ridotto al minimo tutti i contatti sociali ed è stato in casa, finché non è uscito il risultato positivo del tampone. Da lì è scattato il protocollo sanitario previsto in caso di contagio e il ricovero all’ospedale Cotugno di Napoli, dove l’uomo è sotto osservazione del personale medico. In questi giorni si è scatenata in città, e in particolare nel condominio dove l’uomo risiede con la famiglia, una vera caccia all’untore. L’amministratore di condominio ha invitato tutti i residenti a tranquillizzarsi e ha disposto un intervento di sanificazione dell’edificio. Va altresì aggiunto che nessuno dei parenti e dei condomini al momento risulta positivo.