Convegno con contributo “non condizionato” di un’azienda farmaceutica sul futuro della sanità. Annullato!

N.d.R. : Aveva provocato delle polemiche in Piemonte l’annuncio di un Convegno dal titolo “Innovazione in sanità. Nuove sfide e nuove opportunità” in cui avrebbero partecipato come relatori, un nutrito gruppo di esimi cattedratici e quasi tutti i direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere del Piemonte, con l’aggiunta dell’assessore Federico Riboldi e il governatore Alberto Cirio. La polemica era nata perché far gli onori di casa e ad ospitare nella Sala Trasparenza del grattacielo della Regione anche un’importante casa farmaceutica, la Bristol Myers Squibb, con un “contributo non condizionato”

Il contributo deve essere “ incondizionato” e quindi senza alcun legame diretto con l’evento. Evento che, tuttavia, nel caso di quello ospitato nel grattacielo della Regione tra i relatori vede anche Cristina Lupini che di Bristol Myers Squibb è director of clinical operations.

Il contributo della casa farmaceutica “serve solo per pagare le spese vive, il coffe break e la stampa del materiale”, spiega Carola Brion della società “Comunicare” la cui sede è in corso Sebastopoli a Torino attiva nell’organizzazione e gestione di eventi di carattere medico, che fa capo alla stessa Brion.

Oggi l’annuncio che il convegno è stato annullato.

“Defezioni” sul futuro della sanità. Annullato il convegno con sponsor

A poche ore dall’evento gli organizzatori lo “sospendono”. La motivazione ufficiale è l’assenza di alcuni relatori. Le perplessità sulla presenza tra i relatori di una top manager della casa farmaceutica. Governatore e assessore avevano declinato l’invito

Lo Spiffero – 21 febbraio 2025 – di Stefano Rizzi

“Siamo spiacenti di segnalarle che per sopraggiunta cancellazione all’ultimo momento di alcuni relatori, l’evento Innovazione in sanità, nuove sfide e nuove opportunità viene sospeso a data da destinarsi”. La comunicazione ai partecipanti arriva nel tardo pomeriggio di ieri e, forse, non coglie proprio tutti di sorpresa.

Le perplessità circa l’opportunità di ospitare nel grattacielo della Regione un convegno medico con il contributo, sia pure, “incondizionato” della multinazionale della farmaceutica Bristol Myers Squibb, evidenziate dallo Spiffero pochi giorni fa, probabilmente hanno indotto ad alcune rinunce, così come si evince dalla comunicazione inviata dagli organizzatori dell’evento, ovvero l’Associazione Educazione Prevenzione e Salute.

Sia il presidente della Regione Alberto Cirio e sia l’assessore Federico Riboldi avevano declinato la partecipazione. Decisioni queste dietro le quali non è difficile percepire nervosismo e un certo disappunto per come è stata condotta tutta l’operazione. Un convegno, va ricordato, al quale erano stati invitati quasi tutti i direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere i quali si sarebbero trovati a condividere gli interventi in programma anche con quello di una top manager della multinazionale farmaceutica che avrebbe elargito il suo contributo all’associazione organizzatrice.

Nel programma figurava, infatti, anche Cristina Lupini che di Bristol Myers Squibb è director of clinical operations. Il suo intervento sulla “ricerca privata. Il punto di vista delle aziende” non è escluso che abbia indotto gli uffici regionali a valutare con attenzione tutti i possibili profili e mettere sul tavolo la massima cautela di fronte a una partecipazione attiva di uno sponsor, tanto più con una platea di potenziali clienti. Anzi, neppur tanto potenziali se si considera che proprio la Bristol Myers Squibb nel giugno dello scorso anno aveva ottenuto una sentenza a suo favore e di condanna al pagamento di varie somme proprio numerose aziende sanitarie e ospedaliere del Piemonte. Solo Città della Salute era stata condannata a pagare 424mila euro alla casa farmaceutica, in conclusione della causa intentata dalla Bristol Myer Squibb contestando una clausola posta nei contratti di fornitura di un farmaco che avrebbe portato a una riduzione del prezzo rispetto a quello pattuito.

Cifre note, quelle della sentenza, mentre non si sa a quanto sarebbe ammontato il contributo incondizionato erogato per il convegno. E, forse, anche questo ulteriore elemento ha portato i vertici della Regione alla decisione di non partecipare, agli uffici ad approfondire e all’associazione ad inviare quell’avviso che annulla il convegno ad un’ipotetica data da destinarsi.