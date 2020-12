Covid19, lutto a Barco di Bibbiano (RE): morto Luciano Panciroli, ISF in pensione

Aveva 89 anni. Informatore scientifico in pensione, fu tra i fondatori e giocatori della prima squadra della frazione. Lunedì i funerali

BIBBIANO (Reggio Emilia) – Lutto a Bibbiano per la morte di Luciano Panciroli. Aveva 89 anni ed era conosciuto da tutti a Barco. Fu tra i fondatori e giocatori della prima squadra della frazione.

Positivo al Covid19, era stato ricoverato al Santa Maria Nuova di Reggio dove si è spento nella notte tra venerdì e sabato. Nonostante fosse in pensione da molto tempo, Luciano viene ricordato da tutti in paese anche per l’attività di informatore scientifico del farmaco e farmacista che aveva esercitato con grande passione e dedizione. Lascia la moglie Mirca Delmonte e i figli Claudia, Andrea e Chiara.

I funerali si terranno nel rispetto delle normative anti-Covid senza cortei lunedì 7 dicembre, alle 15.30 partendo dall’obitorio di Reggio per il cimitero di Barco.