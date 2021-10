AIISF Savona. In Liguria per la terza dose gli ISF inseriti insieme agli gli operatori sanitari

Gli ISF dell’AIISF Savona ci scrivono:

Questa volta fare la terza dose è facilissimo e non si dovranno preparare le liste per la ASL. Gli Isf sono stati inseriti con gli operatori sanitari al pari e in contemporanea con medici, infermieri, farmacisti.

Ogni collega indipendentemente dall’età può prenotarsi autonomamente sul link che metto di seguito (indipendentemente dall’età).

Ricordo a tutti che è possibile fare la terza dose solo dopo 6 mesi dalla seconda somministratazione.

Video. Istruzioni per prenotare su prenotovaccino. regione.liguria.it

https://prenotovaccino.regione.liguri… – Prenotare il vaccino sulla piattaforma messa a punto da Liguria Digitale per i cittadini liguri