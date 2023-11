Documento congiunto FOFI, FEDERFARMA, ASSOFARM, SIFO fa chiarezza su Distribuzione Diretta e Per Conto

Canali distributivi del farmaco: online il documento congiunto

Sifo – 20 novembre 2023

Testo prodotto dal tavolo di lavoro realizzato con FOFI, FEDERFARMA e ASSOFARM, in cui si fa chiarezza su DD e DPC. Cavaliere: documento importante, perche’ primo documento unitario di categoria.

Nell’ambito dei Documenti di Consensus presentati al XLIV Congresso nazionale SIFO, viene pubblicato il Documento congiunto espresso dal Tavolo Tecnico per la revisione dei Canali Distributivi dei Farmaci. Il Documento è messo a punto da SIFO, FOFI, Federfarma e Assofarm – quindi dall’intera comunità dei farmacisti.

Nel testo (firmato dai quattro presidenti: Cavaliere, Mandelli, Cossolo e Gizzi, ma alla cui stesura hanno partecipato anche Nello Martini, Marcello Pani, Francesco Schito e Francesco Trotta ed Aurora Di Filippo) vengono perseguiti alcuni obiettivi, in primis quello di fornire alle Istituzioni (Politica-Conferenza delle Regioni-AIFA), partendo da una visione complessiva degli attuali assetti e canali distributivi, criteri oggettivi e scientifici e di sostenibilità del SSN, in grado di determinare a monte:

le categorie di farmaci che verranno dispensati dai Servizi Farmaceutici Ospedalieri e Territoriali pubblici mediante la Distribuzione Diretta (DD);

le categorie di farmaci che dalla Distribuzione Diretta (DD) possono essere trasferite nella Distribuzione per Conto (DPC) la cui dispensazione avviene per conto delle Regioni per il tramite delle Farmacie di Comunità;

Per quanto riguarda invece il trasferimento dalla DPC alla convenzionata, il Documento precisa che per poter individuare dei criteri condivisi è necessario prima dare applicazione alla normativa di modifica della remunerazione della farmacie, con il successivo cambio di flusso informativo utilizzato ai fini della rendicontazione della spesa farmaceutica dall’attuale sistema di rilevazione.

Documento tavolo tecnico per la revisione canali distributivi dei farmaci

Comunicato stampa CANALI DISTRIBUTIVI DEL FARMACO: ECCO ON LINE IL DOCUMENTO CONGIUNTO



Note:

Nell’ambito dell’indagine conoscitiva presso la XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati avviata a Marzo 2022 in materia di “distribuzione diretta” dei farmaci per il tramite delle strutture sanitarie pubbliche e della “distribuzione per conto DPC” per il tramite delle farmacie convenzionate con il SSN in attuazione dell’articolo 8 del decreto-legge n. 347 del 2001 (legge n. 405 del 2001), è emersa la necessità di una revisione, condivisa dall’intera filiera, dei canali di distribuzione dei farmaci, adottando un documento congiunto sui criteri e gli elementi complessivi e di sistema in grado di assicurare su tutto il territorio nazionale una assistenza farmaceutica omogenea accessibile e sostenibile.

L’obiettivo del documento congiunto è quello di fornire alle Istituzioni (Politica-Conferenza delle Regioni- AIFA), partendo da una visione complessiva degli attuali assetti e canali distributivi, criteri oggettivi e scientifici e di sostenibilità del SSN, in grado di determinare a monte:

le categorie di farmaci che verranno dispensati dai Servizi Farmaceutici Ospedalieri e Territoriali pubblici mediante la Distribuzione Diretta (DD);

le categorie di farmaci che dalla Distribuzione Diretta (DD) possono essere trasferite nella Distribuzione per Conto (DPC) la cui dispensazione avviene per conto delle Regioni per il tramite delle Farmacie di Comunità;

valutare il percorso istruttorio necessario per il trasferimento dei farmaci dalla DPC alla Convenzionata.

La finalità è quella di assicurare che i modelli organizzativi e distributivi garantiscano un’assistenza farmaceutica omogenea e sostenibile per il SSN, orientata alla qualità, alla sicurezza e facilità di accesso alle cure presso l’intensività Ospedaliera e all’interno di una nuova assistenza di prossimità sempre più capillare sul territorio mediante le Farmacie di Comunità.