Donald Trump ha scelto come ministro della Sanità Robert F. Kennedy Jr, fanatico No-Vax. Crollo in borsa di Pfizer e Moderna

La nomina preoccupa il mondo della ricerca. Anche alla luce delle teorie portate avanti dal 70enne negli anni

Alla fine lo ha fatto. Donald Trump ha scelto come ministro della Sanità Robert F. Kennedy Jr, ex rivale indipendente nella corsa per la Casa Bianca che, dopo la rinuncia alla campagna era entrato nello schieramento repubblicano.

La nomina dell’attivista no-vax alla guida del dipartimento della Salute e dei Servizi Umani ha avuto un effetto immediato sui titoli di Pfizer e Moderna, aziende produttrici di vaccini. Alle prime indiscrezioni, i titoli hanno subito un netto calo, per poi rimbalzare.

La nomina preoccupa tutto il mondo della ricerca scientifica che si chiede se il 70enne rimarrà o meno saldo sulle sue affermazioni, poi smentite, secondo cui i vaccini causano l’autismo, aver fatto un libro in cui accusa l’ex capo del National Institutes of Health Anthony Fauci di aver cospirato con Bill Gates e le case farmaceutiche per vendere i vaccini contro il Covid-19 e aver sostenuto che i funzionari delle autorità regolatorie sono burattini dell’industria farmaceutica. (Fonte Open)

Giovedì, a mercati aperti, la notizia ha determinato il crollo delle azioni di Moderna (l’azienda diventata celebre per il suo vaccino contro il Covid) che hanno chiuso in ribasso di oltre il 5%, mentre quelle di Novavax sono scese di oltre il 7%. I capitali di Pfizer hanno perso oltre il 2%. Le azioni di BioNTech, la casa farmaceutica tedesca che ha contribuito a sviluppare un vaccino contro il Covid con Pfizer, ha registrato a fine seduta un calo di oltre il 6%. La casa farmaceutica britannica Gsk, che produce vaccini antinfluenzali e molti altri vaccini, ha chiuso in ribasso di circa il 2%. Insomma, sono gli effetti collaterali delle presidenziali americane.

Nelle ultime settimane, Rfk ha tentato di correggere il tiro assicurando che non avrebbe tolto i vaccini a nessuno. “Mi assicurerò che siano disponibili studi scientifici sulla sicurezza e l’efficacia, e che le persone possano fare valutazioni individuali sulla bontà o meno di quel prodotto per loro” ha detto alla Msnbc il giorno dopo la vittoria di Trump.

Una delle sue proposte più recenti è quella di togliere dalla rete idrica pubblica il fluoruro, che è aggiunto per migliorare la salute orale degli americani ma che a suo avviso “quasi certamente” causa una perdita del quoziente intellettivo nei bambini. Durante la campagna elettorale era stato travolto da varie polemiche. Tra queste, una per aver tagliato in passato con una motosega la testa di una balena morta; un’altra per aver ammesso in un video sui social media la storia, risalente al 2014, sul cucciolo di orso morto trovato per strada che voleva portarsi a casa per scuoiarlo ma che poi lasciò a Central Park simulando un incidente.

Qualsiasi cambiamento voglia apportare si scontrerà con un’industria farmaceutica che paga gran parte delle fatture dell’ente regolatore. Kennedy, un attivista ambientale che avrebbe autorità sulle agenzie nazionali responsabili della salute pubblica, sui piani assicurativi sanitari finanziati dal governo per oltre 140 milioni di persone, tra cui i poveri, gli over 65 e i disabili, sulla ricerca medica e altro ancora se confermato come Segretario della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti.

Kennedy è stato il più esplicito a proposito della FDA, un’agenzia che supervisiona quasi 3 milirdi di dollari in medicinali, alimenti e prodotti del tabacco. In interviste e sui social media, Kennedy ha accusato lo staff dell’agenzia di fare gli interessi di Big Pharma e Big Food. “La guerra della FDA contro la salute pubblica sta per finire”, ha scritto Kennedy su X a fine ottobre. “Se lavori per la FDA e fai parte di questo sistema corrotto, ho due messaggi per te: 1. Conserva i tuoi archivi e 2. Fai le valigie”.

I funzionari della FDA non sono stati immediatamente disponibili per commentare la nomina di Kennedy. Se Mantenesse le promesse che ha fatto la nuova amministrazione Trump dovrebbe privare i dipendenti federali delle protezioni contro i licenziamenti arbitrari messe in atto dai legislatori. I 18.000 dipendenti della FDA sono poi ulteriormente protetti perché i loro stipendi non sono finanziati esclusivamente dal Congresso.

Nel 2024, 3,3 miliardi di dollari, quasi il 46% del budget di 7,2 miliardi di dollari dell’agenzia, provenivano dalle cosiddette “tariffe utente”, ovvero i pagamenti effettuati dai produttori di dispositivi medici e farmaceutici per finanziare le risorse del personale necessarie per esaminare rapidamente i loro prodotti, condurre ispezioni e garantire la sicurezza delle sperimentazioni cliniche.

La FDA afferma che le tariffe utente non influenzano le sue decisioni di approvare i prodotti e il suo budget complessivo è ancora soggetto all’approvazione del Congresso. Il Congresso rinnova il programma delle tariffe utente ogni cinque anni e più di recente ne ha esteso l’uso fino a settembre 2027.

Dan Troy, ex consigliere capo della FDA sotto la prima amministrazione del presidente repubblicano George W. Bush, ha affermato di non aspettarsi “cambiamenti sismici”.

Anche se Kennedy e altri incaricati politici fossero stati in grado di licenziare un numero considerevole di dipendenti, “chi metterete in atto? Chi ha le competenze tecniche per scrivere queste regole che cambieranno davvero il paradigma?” ha affermato.

C’è chi è stato schietto riguardo alle preoccupazioni sulle opinioni di lunga data di Kennedy. “Mettere a capo di un servizio sanitario pubblico qualcuno che nega i vaccini mette a rischio la stabilità della nazione in generale”, ha detto a Reuters alla fine del mese scorso Jeremy Levin, CEO della società biotecnologica Ovid Therapeutics ed ex presidente del gruppo di pressione biotecnologico BIO.

“Il negazionismo dei vaccini, che è un punto centrale di RFK, è forse più pericoloso di qualsiasi cosa si possa immaginare”. Levin ha descritto i precedenti incaricati di Trump alla FDA e un progetto che supervisionava lo sviluppo di successo dei vaccini COVID-19 durante il suo primo mandato come “scelte eccezionali”. “Dobbiamo aggrapparci alla speranza che chiunque venga messo nella posizione di direttore della FDA in un’amministrazione Trump abbia le stesse qualità”, ha detto.(Fonte Reuters)

Terzogenito di Robert Kennedy e nipote di John Fitzgerald Kennedy, il 69enne Robert Kennedy Junior, dopo aver conseguito una laurea in Lettere ad Harvard e una laurea in Diritto all’Università della Virginia, è diventato avvocato. Nella sua vita privata si è sposato tre volte e ha avuto sei figli. Inizialmente era un democratico come lo è il resto della sua famiglia, da generazioni. Poi ha deciso di ritirarsi dalle primarie democratiche e successivamente si è candidato da indipendente alle elezioni Usa 2024. Infine ha deciso di ritirarsi lasciando lo spazio al tycoon e alla Harris, diventando però sostenitore di Donald Trump, quindi repubblicano. La sua famiglia lo ha ripudiato.

Ritiene che i “vaccini possano provocare l’autismo e altre reazioni avverse gravi. Darli ai bambini è una pratica criminale“.

KFJ si è mostrato contrario alle misure adottate durante la pandemia, dalle restrizioni al distanziamento sociale, dal lockdown al vaccino Covid obbligatorio, definendo queste misure come quelle “repressive adottate dal regime nazista“. Lui sostiene che il virus sia stato calibrato per risparmiare “alcuni gruppi etnici”, tra cui i cinesi e gli ebrei ashkenaziti, tesi sostenuta da molte altre persone, su cui emergerebbero anche studi basati su alcune caratteristiche del sangue.

Adinolfi, la vittoria dei resistenti: Con Kennedy è il più bel riconoscimento politico possibile a quella che non è stata follia complottista, ma una battaglia di libertà. Mettere un argine allo strapotere di Big Pharma è un atto utile per tutto il pianeta, ricordando anche che con le prescrizioni facili di ossicodone e fentanyl (con il ruolo cruciale degli informatori farmaceutici) hanno provocato centinaia di migliaia di morti negli Stati Uniti solo per generare profitti miliardari.