Elezioni Fonchim. Gli eletti

Relazione della Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale, costituita in conformità al regolamento, si è riunita per la prima volta il giorno 10 ottobre 2024, definendo i tempi e le modalità operative delle votazioni per l’elezione dell’assemblea dei rappresentanti degli iscritti, fissando la data delle elezioni nei giorni 11/12 marzo 2025.

Entro il termine prefissato sono state presentate sei liste di candidati per concorrere all’elezione dei 31 rappresentanti dei lavoratori iscritti.

Le elezioni si sono regolarmente svolte con le seguenti modalità:

• nelle unità con 30 o più iscritti attraverso la costituzione di un seggio elettorale;

• nelle realtà con meno di 30 iscritti a mezzo votazioni per posta salvaguardando la segretezza del voto;

• per consentire la massima partecipazione al voto, inoltre, è stato stabilito che il personale esterno potesse comunque effettuare la votazione per posta.

Trascorsi i 15 giorni dalla data della votazione previsti dal regolamento per permettere l’afflusso alla sede di Fonchim delle espressioni di voto, la Commissione elettorale si è riunita il giorno 31 marzo e seguenti ed ha provveduto ad effettuare lo scrutinio dei voti espressi dagli iscritti, pervenuti entro i termini previsti dal regolamento.

Si sono esaminati n° 877 verbali relativi ai seggi aziendali dove sono affluiti 52.921 soci e si è proceduto allo spoglio diretto di 7.487 schede ricevute per posta; hanno pertanto partecipato al voto 60.408 iscritti.

Conseguentemente la ripartizione dei 31 seggi risulta la seguente:

Con il presente verbale la Commissione Elettorale dichiara formalmente valide le elezioni per il rinnovo dell’assemblea dei rappresentanti dei lavoratori.

Fonchim – Milano 04/04/2025

N.d.R.: Abbiamo riportato il verbale Fonchim con la dichiarazione ufficiale degli eletti. Il risultato vede, ad oggi, solo due ISF eletti nell’assemblea, entrambe nella lista FILCTEM che ha candidato due ISF in posizione eleggibile. (Almeno così ci risulta). Le liste erano bloccate senza preferenze per cui vengono eletti i candidati in base alla loro posizione nella lista.

Cisl, stando ai nominativi forniti da loro, Zangara Laura e Varano Marco, rispettivamente numero 9 e 12 della lista, non sono stati eletti. Per la UIL, Ugl e le liste dell’autonomia non abbiamo nominativi di candidati.