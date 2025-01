Ema, 114 farmaci autorizzati nel 2024

Nel 2024, l’Agenzia europea dei medicinali (Ema) ha raccomandato l’autorizzazione all’immissione in commercio per 114 farmaci. Di questi, 46 contenevano un principio attivo che non era mai stato autorizzato prima nell’Unione europea (UE).

Federfarma – 21 gennaio 2025

Tra i farmaci degni di nota per l’impatto a livello di esigenze di salute pubblica o per l’innovazione che rappresentano, l’Ema ha segnalato il primo medicinale per il trattamento precoce dell’Alzheimer, due nuovi antibiotici per il trattamento di infezioni gravi, la prima forma di adrenalina senza ago e di dimensioni ridotte per il trattamento delle reazioni allergiche e il primo trattamento per i tumori associati alla malattia di von Hippel-Lindau.

L’Ema ha raccomandato anche diversi nuovi vaccini, tra cui un nuovo vaccino a mRNA contro le malattie delle basse vie respiratorie causate dal virus respiratorio sinciziale (RSV) e uno contro la malattia di Chikungunya, oltre ad aver esteso l’uso di un vaccino contro il vaiolo delle scimmie per proteggere gli adolescenti dai 12 ai 17 anni.

Come negli anni precedenti, l’area oncologica è stata la più rappresentata in termini di autorizzazioni, con 28 raccomandazioni. Sono state inoltre presentate 28 raccomandazioni per nuovi prodotti biosimilari per un’ampia gamma di patologie, tra cui diversi tipi di cancro, osteoporosi, degenerazione maculare e patologie caratterizzate da un’anomala risposta immunitaria come la psoriasi a placche, la colite ulcerosa e la malattia di Crohn.

Notizie correlate. EMA. Human medicines in 2024