Emendamento Castellone Pirro. Ritirato anche il 3.0.9 bis al momento della votazione

In un primo momento le Senatrici Castellone e Pirro avevano presentato l’emendamento 3.0.9 alla legge di “Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2” in cui venivano inseriti gli informatori scientifici del farmaco fra le categorie da vaccinare prioritariamente.

Questo primo emendamento veniva poi ritirato sostituito dal 3.0.9 bis in cui, oltre agli ISF, venivano inseriti anche gli specialisti di prodotto e dispositivi.

Ieri, 3 marzo, al momento della votazione in Aula, è stato ritirato anche questo

Alla fine della discussione la Presidente della seduta ha indetto la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021».

(Segue la votazione).

Resoconto stenografico

Notizie correlate: Al Senato si discute emendamento Castellone Pirro: ISF devono rientrare nelle categorie prioritarie