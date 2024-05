Nuovo AD in Zambon, è Giovanni Magnaghi

Giovanni Magnaghi è il nuovo Amministratore Delegato di Zambon SpA

Bresso, 2 maggio 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di Zambon SpA ha oggi nominato Giovanni Magnaghi Amministratore Delegato per guidare l’azienda nella realizzazione del piano strategico, fondato sul rafforzamento dei global brands di Zambon e sullo sviluppo di nuove soluzioni terapeutiche nell’area delle malattie respiratorie severe – BOS (Bronchiolitis Obliterans Syndrome), NCFB (Non-Cystic Fibrosis Bronchiectasis) – e nell’area CNS (Central Nervous System).

Giovanni Magnaghi, in Zambon dal 2018 nel ruolo di Chief Financial Officer del Gruppo, ha creato le condizioni per raggiungere traguardi di successo non solo in ambito finanziario ma anche attraverso il suo ruolo determinante nella nascita e nello sviluppo di Zambon Biotech, focalizzata nella costruzione di un portafoglio di medio-lungo periodo, scientificamente solido e commercialmente valido, di farmaci innovativi.

Precedentemente ha lavorato in Gilead Sciences dove, oltre al ruolo di VP Finance EMEA, è stato General Manager ed ha contribuito al lancio e alla negoziazione di diversi farmaci di alto profilo a livello globale. Nel suo curriculum anche esperienze in Gillette Group, Bausch & Lomb, Henry Schein.

Elena Zambon, presidente di Zambon Spa, ha commentato: “Giovanni Magnaghi, con le sue capacità e la sua guida, insieme a tutto l’Executive Management Committee, potrà definire e concretizzare i lanci nel prossimo futuro sia nei Paesi in cui siamo già presenti che in US, oltre ad accelerare il consolidamento e la crescita dei nostri brand proprietari.”.

“Sono molto felice della decisione del Board – ha detto Giovanni Magnaghi – e ben consapevole della responsabilità che comporta essere alla guida di una azienda che con i suoi 118 anni di vita ha davanti a sé un ulteriore percorso di crescita”.

Il Consiglio di Amministrazione ha espresso il proprio ringraziamento nei confronti di Ilaria Villa che nei suoi anni di guida di Zambon Spa ha rafforzato il percorso di trasformazione con una costante attenzione ai valori.

Zambon SpA – Comunicato 2 maggio 2024

Zambon SpA è una multinazionale farmaceutica nata a Vicenza nel 1906, la cui storia si fonda sui valori di un’impresa familiare italiana impegnata nel migliorare la vita e la salute dei pazienti. Conta oltre 2.500 collaboratori in tutto il mondo, è presente in 23 paesi tra Europa, America e Asia, ed ha stabilimenti produttivi in Italia, Svizzera, Cina e Brasile. Grazie ai suoi prodotti innovativi e di qualità commercializzati in 87 paesi, Zambon Spa nel 2023 ha fatto registrare un fatturato di 843 milioni di euro. Oltre alla presenza nelle tre storiche aree terapeutiche – malattie dell’apparato respiratorio, trattamento del dolore e infezioni delle vie urinarie – Zambon è concentrata sullo sviluppo di trattamenti per malattie neurodegenerative come il morbo di Parkinson e patologie rare come la fibrosi cistica, la BOS (Sindrome da Bronchiolite Obliterante), a cui è collegata l’importante acquisizione del 2019 di Breath Therapeutics, e la Bronchiectasia non legata alla Fibrosi Cistica (NCFB). Per ulteriori informazioni su Zambon, visitare il sito www.zambon.com.