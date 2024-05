Giornata Mondiale della Veterinaria: Il Governo riconosca il Naturopata per Animali come supporto scientifico al Veterinario

Il 27 aprile si è celebrata la giornata mondiale della veterinaria. Nell’esprimere i miei auguri ai medici veterinari, che ogni giorno svolgono la loro professione con amore e dedizione, voglio rilanciare l’appello al governo perché riconosca la nostra professione di Naturopati per Animali, come più volte detto non come sovrapposizione alla indispensabile figura del Veterinario, ma complementare e di supporto per quanto riguarda la ricerca scientifica e il benessere dell’animale mediante rimedi naturali che comprendono la Fitoterapia Veterinaria, l’Aromaterapia, ecc..

Per fornire ai nostri amici animali sempre più supporto nel mantenere il loro stato di salute.

Paolo Pelini

Professione Erbochimico / Naturopata per Animali

Consulenza e Ricerca Controllo Qualità e Valutazione Farmacognostica e Citotossicologica degli Estratti Vegetali di Piante Officinali, Microalghe e Gemmoderivati e Ricerche Microbiota Piante Officinali

Responsabile Scientifico: Centro di Controllo e Divulgazione Scientifica sulle Sostanze Naturali – CCDsSN

Roma – Italia

FNOVI. Giornata Mondiale della Medicina Veterinaria

La giornata della medicina veterinaria è stata istituita nel 2001 e ricorre ogni anno l’ultimo sabato di aprile, giorno scelto dalla World Veterinary Association per celebrare il ruolo fondamentale che il medico veterinario riveste nei confronti del pianeta e della salute globale.

Questa giornata è occasione per la collettività di riflettere sulla relazione tra la salute degli animali, la salute delle persone e la salvaguardia dell’ambiente.

One Health, Let’s Vet è il messaggio con cui FNOVI ha scelto di portare all’attenzione di tutti quanto salute umana e salute animale siano strettamente interconnesse, e quanto sia cruciale il ruolo dei medici veterinari nel proteggerle.

Riflettendo sull’etimologia della parola latina veterinaria, che viene da veterinus, e che significa “adatto a portare some”, possiamo affermare che ancora oggi sono proprio i Medici Veterinari a farsi carico dei valori da trasmettere alle generazioni future: il rispetto delle diversità, la tutela della salute, il benessere degli animali, degli uomini e dell’ambiente. (fonte FNOVI)