GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA: Paolo Pelini, I Botanicals un’ arma per salvare il pianeta!

I Botanicals un’ arma per salvare il pianeta!

La difesa del nostro delicato ecosistema passa anche attraverso la ricerca scientifica sugli estratti vegetali! Esempio ne è il

NEEM CAKE (FARINA DI NEEM): Un concime organico azotato consentito in agricoltura biologica. La Neem Cake è una farina vegetale a base di semi della pianta del Neem (Azadirachta indica L.), ottenuta come residuo dall’estrazione dell’olio di Neem da un processo di spremitura a freddo.

Studi infatti hanno dimostrato che tale residuo ha ancora una componente attiva di molecole del fitocomplesso utili sia come componente antiparassitario per contrastare le parassitosi ambientali tipo xylella in particolare rivolte all’ agente vettore del batterio la Sputacchina (Philaenus spumarius), sia come per l’appunto concime per il terreno da sostituire a concimi di sintesi, senza ovviamente dimenticare l’importanza della parte farmacologica o fitoterapica attiva.

Paolo Pelini

Professione

Erbochimico / Naturopata per Animali

Consulenza e Ricerca Controllo Qualità e Valutazione Farmacognostica e Citotossicologica degli Estratti Vegetali di Piante Officinali, Microalghe e Gemmoderivati e Ricerche Microbiota Piante Officinali

Responsabile Scientifico: Centro di Controllo e Divulgazione Scientifica sulle Sostanze Naturali – CCDsSN

Roma – Italia

Tel: 351/0461450