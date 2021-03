Al Senato si discute emendamento Castellone Pirro: ISF devono rientrare nelle categorie prioritarie

(Disposizioni urgenti in materia di somministrazione del vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2).

1. In ragione di un rischio di contagio più elevato a carico degli informatori scientifici del farmaco, specialisti di prodotto e tecnici che forniscono assistenza nell’installazione e manutenzione di dispositivi medici, di apparecchiature informatiche e diagnostiche utilizzate nell’ambito di interventi chirurgici o dell’attività pre e post operatoria, con apposito decreto da emanarsi entro il termine di 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute provvede ad individuare tali categorie e ad inserirle nella Fase I del “Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2” in quanto rientranti nelle categorie prioritarie poiché assimilabili al personale non sanitario operante a qualsiasi titolo nelle strutture del servizio sanitario.».