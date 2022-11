Enasarco, dal 1° novembre una polizza sanitaria per gli iscritti

Sostituisce la polizza infortuni in scadenza al 30 ottobre

Il servizio, gratuito per gli Iscritti e valido fino al 15/04/2023, è erogato da EMAPI e la compagnia assicuratrice è Società Reale Mutua. Per i sinistri avvenuti entro il 31 ottobre 2022 occorre far riferimento alla precedente polizza infortuni. ll Piano sanitario prevede due coperture:

– Copertura Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi (GARANZIA A): Rimborsa le spese sanitarie affrontate per i ricoveri determinati da gravi patologie e offre l’accesso in tempi brevi a strutture e specialisti convenzionati. È riconosciuta a tutti gli iscritti che, alla data del 01/11/2022: svolgano attività di agenzia (ovvero siano in possesso di un mandato attivo); siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 5 anni; abbiano un conto previdenziale incrementato da versamenti obbligatori non inferiori al minimale per gli anni 2019, 2020, 2021.

– Copertura infortunio e malattia (GARANZIA C): È riconosciuta a tutti gli iscritti che, alla data dell’evento, svolgano l’attività di agenzia (ovvero siano in possesso di un mandato attivo) per i quali le ditte preponenti provvedono all’accantonamento dell’Indennità Risoluzione Rapporto presso la Fondazione Enasarco in applicazione degli Accordi Economici Collettivi vigenti.

Per maggiori info e per assistenza nell’inoltro delle domande contattare la sede Federagenti di riferimento.

Fonte Federagenti CISAL