È una pura operazione di Marketing?

farmacia news – Roberto Adrower 25 Giugno 2025 (Estratto)

Quando si vuol dire che manca “la sostanza”, si ricorre a questa espressione: “Esiste realmente il mestiere del marketing farmaceutico?”. Me la rivolse un signore sul treno Roma-Milano in una domenica degli anni Ottanta. Si era incuriosito nel comprendere che tipo di lavoro facessi nella vita. Stavo preparando una mia presentazione con grafici e tabelle per una riunione strategica per l’azienda farmaceutica per la quale lavoravo. Per fargli comprendere meglio cosa facessi, gli dissi orgoglioso: “Mi occupo di marketing e comunicazione sui farmaci etici e sono anche laureato in farmacia”. La persona mi guardò ancora più sbigottito. Non lo disse, ma lo avrà pensato: “Il farmacista lavora dietro a un bancone, come può un laureato inventare slogan pubblicitari”.

Anche oggi si scrivono libri su come “restare brave persone facendo il mestiere più discusso al mondo” (1). Un amico dell’epoca con la mia stessa funzione aziendale ma nel settore delle birre mi prendeva in giro: “Che ci vuole a fare marketing per te, non lavori sul prezzo ma vendi un prodotto tramite un medico per un paziente che non sceglie e va in farmacia dove solo lì si possono trovare i farmaci?”. Ne è passata di acqua sotto i ponti da quel periodo, ma il marketing come si è adeguato? Quindici anni fa, approdai nel mondo della formazione farmaceutica e della salute dopo anni di lavoro nelle multinazionali e di pratica in Farmacia.

Il mondo farmaceutico industriale resta al primo posto rispetto a quello di collaboratore in farmacia, che sembra essere una seconda scelta. Ma se guardiamo bene le tematiche che gli “appassionati” vogliono affrontare per il loro futuro lavorativo, riguardano aspetti che avrebbero valenze positive proprio per la Farmacia. Riporto solo alcune di queste che sono state e saranno oggetto di pubblicazione su testate scientifiche. Marketing dei servizi in farmacia: vantaggi economici e socio-sanitari (2)

Temi caldi della Filiera del farmaco (3)

Il Lean Managment e utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nel mondo della salute con particolare focus sulla Farmacia (4)

Managerialità e generazione di farmacisti a confronto (5) Bisogno di conoscenza e di formazione di confronto, per raggiungere competenze di marketing e manageriali sono le basi per discussioni costruttive tra generazioni di farmacisti nella fase pre e post-laurea. Il formatore che può fare? Migliorare la preparazione generazionale, far scoprire le competenze trasversali, comunicative e tecnologiche (6). Invogliare e stimolare i discenti ad arricchire l'esperienza lavorativa con più "contaminazioni" possibili. La "filiera della salute" ma anche la costruzione delle anime diversificate della farmacia ne hanno bisogno. Modelli organizzativi e strategici richiedono collaborazioni talentuose. Il talento si trova in chi vuole ricercare, sperimentare, valutare gli errori e trarne delle esperienze positive. Il laureato che si prepara a diventare "antifragile" è già pronto a fare e ad arricchirsi di esperienza. È più pronto a rispondere alle mutevoli e continue variazioni del mercato. È più preparato a trasformarsi per un'azienda "in concreto valore aggiunto" (6).

