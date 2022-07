F.I.S. (Fabbrica Italiana Sintetici) produttore di principi attivi: Ricavi in crescita del 14% nel 2021

comunicato stampa

F.I.S. – FABBRICA ITALIANA SINTETICI: RICAVI IN CRESCITA DEL 14% NEL 2021 A 562 MILIONI DI EURO

CON UN EBITDA PROFORMA ADJUSTED IN AUMENTO DEL 12%

IL TREND DI CRESCITA SI CONFERMA ANCHE NEL PRIMO TRIMESTRE 2022 CHIUSO CON RICAVI PARI A CIRCA 117 MILIONI DI EURO IN AUMENTO DEL 12% RISPETTO AL PRIMO TRIMESTRE 2021

Montecchio Maggiore (VI), 25 giugno 2022 – L’Assemblea degli Azionisti di F.I.S. – Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A., leader in Italia e tra i principali operatori in Europa nella produzione di principi attivi per l’industria farmaceutica, ha approvato il bilancio per l’esercizio 2021.

I risultati raggiunti nel 2021 mostrano un generale miglioramento dei principali indicatori economici rispetto al 2020, con ricavi e marginalità in crescita, trainati dall’ottima performance dei prodotti Custom (+23%) e dei principi attivi dedicati al mondo veterinario (+74%). Nel 2021 è aumentato anche il valore degli investimenti effettuati per avviare il progetto di potenziamento produttivo di principi attivi a rischio discontinuità nella fornitura, quali i benzofenoni, attraverso un percorso di reshoring che interesserà lo stabilimento di Lonigo. Anche a fronte dei progetti di sviluppo del business, inclusi nel Piano Strategico approvato a fine 2021, il numero dei dipendenti è cresciuto fino a raggiungere una quota di 1920 dipendenti, con ulteriori 65 nuove assunzioni già registrate nei primi tre mesi del 2022.

Tra i dati del 2021 si evidenziano:

ricavi consolidati pari a €562 milioni, con un incremento del 14% rispetto a €491,6 milioni registrati nel 2020. Il 72% dei ricavi è stato registrato in Europa (di cui il 10% in Italia), il 15% in Nord America, il 12% in Asia e l’1% tra Sud America e Africa;

la vendita di prodotti Custom è cresciuta del 23% e quella dei principi attivi veterinari del 74%. I servizi offerti dall’area Ricerca e Sviluppo sono cresciuti del 23%;

EBITDA adjusted pari a €88,45 milioni, in crescita del 12% rispetto al valore 2020 di €79 milioni;

la posizione finanziaria netta è passata da €216,3 milioni nel 2020 a €236,9milioni nel 2021;

nel 2021 gli investimenti sono stati pari a €48,9 milioni, in crescita del 28,7% rispetto ai €38 milioni del 2020;

il numero dei dipendenti è cresciuto del 4% raggiungendo quota 1920 dipendenti.

Nonostante le difficoltà legate allo scenario macroeconomico, con i costi per l’energia aumentati del 14% nel corso del primo trimestre dell’anno, F.I.S. ha proseguito la propria crescita anche nel primo trimestre del 2022. I ricavi sono stati infatti pari a circa €117 milioni, con un incremento del 12% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Michele Gavino, amministratore delegato di F.I.S. – Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. ha così commentato: “Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati raggiunti nel 2021, anno durante il quale l’azienda ha continuato a crescere, dimostrando come le iniziative intraprese per rendere l’organizzazione delle nostre attività produttive più flessibile e reattiva si stia confermando la strada giusta da percorrere nell’attuale scenario macro-economico. Ci stiamo confrontando da diversi mesi, infatti, con le ormai ben note problematiche legate all’approvvigionamento delle materie prime e al rialzo dei costi dell’energia, quali conseguenze del conflitto tra Russia e Ucraina. Il 2022 si sta quindi rivelando un anno ancora molto complesso, se pur bilanciato dagli investimenti previsti nel PNRR a favore del nostro settore e dagli importanti progetti di sviluppo del business che ci vedono oggi impegnati, sia a livello di produzione che di ricerca. Per far fronte alla criticità che stanno interessando tutta l’industria della filiera farmaceutica, auspichiamo che gli enti regolatori continuino a supportare l’operatività delle imprese e riteniamo fondamentale che prosegua in modo proficuo il confronto avviato con le istituzioni, attraverso i numerosi tavoli istituiti e ai quali abbiamo aderito con convinzione”.

Manuel Barreca, Chief Financial Officer di F.I.S. – Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A, ha aggiunto: “Dal punto di vista dei risultati, il 2021 ha confermato il percorso di crescita intrapreso dalla Società a partire dal 2019. I principali indicatori confermano la solidità economico-finanziaria di F.I.S. – Fabbrica Italiana Sintetici SpA che, anche in un anno di turbolenze dei mercati e della supply chain, ha saputo rispettare i target prefissati. La recente operazione di emissione di un sustainability linked bond ha ulteriormente rafforzato la struttura finanziaria della Società in previsione dei piani di sviluppo futuri. Analogamente, in un contesto macroeconomico particolarmente complesso, i risultati del primo trimestre vanno nella direzione indicata dal Piano Strategico, confermando una significativa crescita in termini di fatturato, sostenuta da costanti attività di efficientamento dei processi interni, volti a garantire una profittabilità soddisfacente, anche a fronte di costi, soprattutto energetici, in forte aumento”.

Ricevuto in Redazione 25 luglio 2022