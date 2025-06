Fedaiisf. Attribuiti gli incarichi al Collegio Federale dei Probiviri. D’Orazio presidente

Si è svolta, nei giorni scorsi. la prima riunione del Collegio Federale dei Probiviri, eletta dal recente Congresso Federale. Convocata dal componente più anziano, Antonio Scano, come previsto dallo Statuto vigente, aveva all’Ordine del giorno:

Formale accettazione dell’incarico da parte dei membri eletti; Elezione del Presidente del Collegio; Elezione del Segretario del Collegio.

Il membro Michele D’Orazio , risultato il più votato, è stato eletto Presidente del Collegio ed ha accettato l’incarico;

Il membro Antonio Scano, secondo per numero di preferenze, ha accettato l'incarico di Segretario del Collegio;

Il membro Raffaele Procopio, terzo classificato, ha accettato il ruolo di Componente del Collegio Federale.

Per garantire continuità operativa e assicurare la piena funzionalità del Collegio anche in caso di impedimento o assenza di uno dei membri effettivi, si ricorda che sono stati eletti in qualità di supplenti i signori Annamaria Gesua e Giuseppe Riganello.

