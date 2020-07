Delegazione Fedaiisf ricevuta in Regione Emilia-Romagna

Oggi una delegazione Fedaiisf è stata ricevuta dalla dottoressa Ottavia Soncini, Presidente della IV Commissione Politiche per la Salute e Politiche Sociali di Regione Emilia-Romagna.

La delegazione era composta da :

– Fabio Francia delegato sindacale Cisl , consigliere Fedaiisf sezione di Modena e componente gruppo di lavoro su Informazione Scientifica di regione Emilia-Romagna

– Massimo Camatti , consigliere Nazionale Fedaiisf, referente Fedaiisf per Emilia-Romagna e componente del gruppo di lavoro su informazione scientifica di Regione Emilia-Romagna

– Pietro Gualandi delegato sindacale Cgil , e componente gruppo di lavoro su informazione scientifica di Regione Emilia-Romagna

– Alberto Bonomo presidente sezione Fedaiisf di Bologna

– Matteo Marasi delegato sindacale Uil e segretario della sezione Fedaiisf Reggio Emilia e Parma

L’ incontro è stato molto positivo e costruttivo in quanto è stato evidenziato il grande lavoro fatto dal gruppo di lavoro regionale, coordinato dalla dottoressa Solfrini Valentina. Come categoria ci siamo messi a disposizione per partecipare a progetti regionali sulla salute , sulla formazione e sulla trasparenza.

Sono stati portati gli esempi di donazioni di tutte le sezioni ER alla Sanità pubblica e la collaborazione in termini di volontariato gratuito con la AUSL di Modena c/o servizio di Igiene Pubblica grazie all’ interessamento del dott Andrea Spanò, direttore del distretto di Modena, esperienza che sarebbe da allargare anche in altre realtà territoriali ed in altri ambiti di applicazione .

Sono poi state evidenziate le criticità che ancora permangono in alcune zone, per fortuna circoscritte, a svolgere il nostro lavoro IN PRESENZA ed abbiamo trovato subito grande disponibilità a verificare le singole situazioni.

Altro aspetto importante è che la Presidentessa Ottavia Soncini si è resa disponibile a tenere un canale di comunicazione diretto con noi IS/ISF per elaborare insieme progettualità future e raccogliere le criticità legate al nostro lavoro.

Contando di avere posto tematiche interessanti, come contributo ad una evoluzione positiva del nostro lavoro, in favore di un Sistema Sanitario Regionale sempre piu’ rispondente ai bisogni crescenti di salute delle nostre comunita’, continueremo ad elaborare proposte e a cercare Interlocuzioni istituzionali per provare a realizzarle.

Il coordinamento Fedaiisf Regione Emilia-Romagna