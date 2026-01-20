Fedaiisf incontra l’On. Cannizzaro, presentatore della proposta di legge per l’istituzione dell’Albo professionale degli Informatori scientifici

FEDAIISF: incontro con l’On. Cannizzaro.

Si è svolto oggi, 19 gennaio 2026, presso il T Hotel di Lamezia Terme, un incontro tra l’Onorevole Francesco Cannizzaro, l’Onorevole Sergio Ferrari e i vertici della Fedaiisf, rappresentata dal Presidente Nazionale Federale Francesco Ferrari, dal Segretario Federale Antonio Daniele e dal Coordinatore Regionale Fedaiisf della Calabria Rocco Lofaro.

Al centro del confronto l’iter parlamentare avviato nell’aprile 2025 con il deposito della proposta di legge per l’istituzione dell’albo professionale degli Informatori Scientifici.

Nel corso della riunione sono stati analizzati i prossimi passaggi e le iniziative da intraprendere; al termine, i partecipanti hanno concordato di aggiornarsi con un nuovo incontro istituzionale per definire modalità e tempi dell’approvazione.