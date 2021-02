FEDAIISF Lombardia. Comunicato su adesioni volontarie vaccinazioni anti-covid19

N.d.R.

Contrariamente alla possibilità di aderire a un’associazione, per condividere un riconoscimento professionale di tutta la categoria, grande interesse è stato riposto verso la possibilità di aderire alla campagna vaccinale, sicuramente complice della spinta emozionale il timore di ammalarsi, per quanto abbiamo vissuto nei mesi trascorsi, ed evitare blocchi ingiustificati della nostra attività lavorativa.

Incompressibile è ancora oggi, alla luce dei risultati ottenuti dall’associazione regionale, non riconoscersi in un gruppo organizzato e quindi nascondersi dietro una presunta libertà o senso di autonomia che lascia trasparire quanto ignoranza ci sia da parte di alcuni sul nostro reale ruolo lavorativo che attraverso l’esempio e la corretta informazione dovrebbe risvegliare quel senso civico necessario a tutelare la propria ed altrui salute.

Riporto quanto espresso dal Presidente Mattarella su quale libertà la società civile dovrebbe perseguire:

“Spesso abbiamo sentito dire che la libertà di ciascuno si ferma di fronte a quella degli altri ma questo non è un grande concetto di civiltà. Io credo che occorre andare oltre, accantonando l’idea che la libertà degli altri sia un limite alla propria ma pensando al contrario che la libertà di ciascuno si integra e si realizza insieme a quella degli altri. Altrimenti la libertà non esiste. Una libertà rivendicata o anche soltanto praticata in maniera esclusiva non sarebbe tale, sarebbe una richiesta di arbitrio”.

L’augurio è che il valore etico, promosso dal Coordinamento regionale FEDAIISF, deve essere riconosciuto motore di ogni singola realtà provinciale. Atto necessario a perseguire un unico e solo obiettivo: promuove, a tutti i livelli, il riconoscimento della nostra professionalità lavorativa a difesa della salute pubblica.

Comunicato: FEDAIISF LOMBARDIA Comunicato 13 febbraio 2021