FEDAIISF Lombardia. Lettera aperta agli 11.000 colleghi vaccinandi.

Milano, 18 marzo 2012.

Fedaiisf Lombardia, nelle persone dei presidenti delle sezioni Aiisf di Brescia, Bergamo e Varese, ha deciso

di fare un po’ di chiarezza sulla campagna vaccinale anticovid 19 nella nostra regione, rivolta agli informatori

scientifici e a tutti i lavoratori del settore farmaceutico e dispositivi medici, i quali quotidianamente entrano

nelle strutture sanitarie regionali per svolgere la propria attività lavorativa.

“Abbiamo voluto procedere a questo breve resoconto per evidenziare ai colleghi che non è stato per merito

di Confindustria, né tanto meno di Farmindustria, se Regione Lombardia ha condiviso con noi la necessità di

vaccinarci contro il Covid 19. Purtroppo ancora oggi molti colleghi pensano che sia l’industria a portare

avanti i nostri interessi di categoria, senza domandarsi perché le aziende dovrebbero impegnarsi per gli

informatori tutti e non piuttosto solo per i propri dipendenti”.

Coordinamento Fedaiisf Lombardia:

Lorella Fasano, Aiisf Brescia; Andrea Arena, Aiisf Bergamo; Francesca Boni, Aiisf Varese.

Leggi: Comunicato stampa FEDAIISF Lombardia