Fedaiisf Puglia. Decalogo ISF per la sicurezza da condividere con i medici per l’accesso alle strutture sanitarie

Rispettare l’orario. Né molto prima né dopo. In caso fossero presenti altri pazienti mantenersi nelle aree stabilite per l’attesa o eventualmente fuori dall’ambulatorio.

I DPI sono obbligatori. Mascherine, guanti e distanze devono essere mantenute con medici, personale di studio e pazienti. La sicurezza deve essere assolutamente garantita per se e per gli altri.

I poliambulatori ASL, nonostante la riapertura, sono ancora in fase di riorganizzazione. Evitare di discutere con personale di vigilanza agli ingressi. Eventualmente chiamare lo specialista interessato per concordare diversa modalità di incontro.

Come per i pazienti, non è ammessa la presenza di accompagnatori in fase di colloquio con il medico.