Fedaiisf Sez. AIISF Reggio Calabria. 1° “Memorial Seby Trapani”

Riportiamo la nota del Presidente della sezione AIISF “Seby Trapani” di Reggio Calabria, federata Fedaiisf, Raffaele Ioffrida, agli associati in occasione del “1° Memorial Seby Trapani”

Colleghe e colleghi buongiorno.

Come sapete, ieri sera al centro sportivo “La Pinetina”, si è tenuto il “1° Memorial Seby Trapani”, mini torneo di calcio che ha visto la partecipazione di tre squadre in rappresentanza rispettivamente dei medici, dei farmacisti e degli informatori scientifici della provincia di Reggio Calabria.

Il torneo è stato fortemente voluto dal Direttivo FEDAIISF per commemorare la figura di Seby Trapani, punta di diamante della nostra squadra oltre che valente informatore. Seby ci ha lasciato quattro anni fa e, donando i propri organi, ha compiuto, attraverso i propri familiari, che ne hanno autorizzato l’espianto, il più estremo e nobile gesto di vita. Alla serata ha partecipato anche Loredana, la moglie di Seby, con le sue due figlie e il dr. Rino Mancini, responsabile del Centro Regionale dei trapianti d’organo.

Oltre che commemorativa, questa serata è stata anche l’occasione per legare ulteriormente tre categorie professionali, quelle appunto dei medici, degli informatori scientifici e dei farmacisti, che condividono ogni giorno gli stessi ambienti di lavoro nella diversità dei ruoli ma sempre con grande rispetto gli uni verso gli altri.

Ringrazio Francesco Praticò, responsabile della squadra nonché organizzatore dell’evento e Francesco Puntillo come perfetto padrone di casa. Ringrazio infine gli amici medici e farmacisti per la loro partecipazione e tutti coloro che, a vario titolo, hanno fatto sì che questa serata si svolgesse nel migliore dei modi.

Un abbraccio e buon fine settimana

Raffaele Ioffrida

Presidente Sez. AIISF Seby Trapani di Reggio Calabria

Federata Fedaiisf

Introducendo la gara, i Capitani delle formazioni rappresentative del mondo sanitario reggino hanno donato fiori e targhe alla moglie e alle figlie di Seby Trapani e il direttore del centro regionale trapianti, dott. Rino Mancini, ha evidenziato l’importanza del gesto della famiglia Trapani e di tante, come la sua, che decidono di trasformare la tragedia della morte nell’occasione di rinascita e quindi di nuova vita per chi ne ha bisogno.

Tra gli applausi di tutti i partecipanti e il commosso ricordo degli amici di una vita, la signora Loredana Trapani ha dato il calcio d’inizio al primo memorial Seby Trapani, testimoniando al meglio quanto la donazione degli organi sia un gesto importante per ognuno di noi. “Un gesto di cui vado orgogliosa e non mi sono mai pentita neanche per un secondo“, ha detto Loredana Trapani raccogliendo vivi apprezzamenti da parte di tutti.

N.d.R.: Per la cronaca ha vinto la squadra dei medici