“Il rapporto tra medico e informatore scientifico: cosa c’è da sapere”. Ne ha parlato il Presidente AIISF Sardegna al Congresso AMD-SID

Venerdì 6 ottobre, a Cagliari, nel corso del Congresso regionale congiunto AMD-SID di diabetologia, il Presidente di AIISF Sardegna Andrea Deiana ha tenuto una relazione dal titolo “ Il rapporto tra medico e informatore scientifico: cosa c’è da sapere” .

È la prima volta che nell’ambito di un congresso medico si affronta l’articolato tema dell’informazione scientifica che, è sempre bene ricordarlo, ha visto la sua nascita con la Legge 833 del 1978 con la quale è stato istituito l’attuale Sistema Sanitario Nazionale.

La presentazione è stata l’occasione per ribadire l’importante ruolo sociale svolto dalle decine di migliaia di informatori scientifici del farmaco, del parafarmaco e dei presidi operanti in Italia, la cui reale entità numerica non è nota a causa della mancanza di uno specifico Ordine Professionale per questa importante categoria di operatori privati della Salute.

E’ stata scattata una fotografia dettagliata dei principali attori operanti nel sistema sanitario (medico, informatore scientifico, azienda farmaceutica), citando le principali norme che regolano l’attività medica e quelle relative all’azienda farmaceutica (codici deontologici) e le leggi che normano l’informazione scientifica del farmaco, con particolare riferimento al D.Lgs. 219/06, oltre all’importante tematica relativa al conflitto di interessi e alla trasparenza nelle relazioni tra enti pubblici e privati (ANAC).

Con il suo intervento, Andrea Deiana ha voluto idealmente dare voce all’intera categoria degli informatori scientifici, ringraziando il dott. Alessio Lai, organizzatore del congresso nonché Presidente della Sezione sarda dell’Associazione Medici Diabetologi, per avere recepito la necessità di sviluppare una tematica tanto rilevante ai fini sia del corretto rapporto tra medico e informatore scientifico, nonché sull’appropriatezza prescrittiva.

Nel corso della presentazione è stato fatto riferimento alle numerose iniziative locali di responsabilità sociale sviluppate dalla Sezione sarda di AIISF, tra le quali l’attività di volontariato svolta dagli associati durante la vaccinazione anti Covid-19, i corsi BLSD di rianimazione cardio polmonare a cui hanno preso parte circa cinquanta iscritti e la donazione di diversi defibrillatori a enti pubblici.

Al congresso, oltre ai numerosi medici diabetologi, hanno dato un contributo attivo il sindaco della città metropolitana di Cagliari Dott. Paolo Truzzu, l’Assessore alla Salute della Regione Sardegna dott. Carlo Doria, il Direttore Generale dell’Assessorato alla Salute della Regione Sardegna dr.ssa Francesca Piras e la Responsabile del Servizio Farmaceutico Territoriale della Regione Sardegna dr.ssa Ninfa di Cara.