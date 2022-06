AIISF. Assemblea Nazionale e elezione del nuovo Direttivo

Sabato 18 giugno 2022 si è tenuta l’Assemblea Nazionale AIISF che ha preceduto il Congresso Nazionale Fedaiisf a cui è federata.

Viene nominato presidente dell’assemblea Angelo Dazzi ,segretario dell’assemblea Massimo Camatti.

Il Presidente nazionale Aiisf Angelo Baruchello, in scadenza di mandato, apre e espone la sua relazione in cui espone l’impegno profuso nel tempo per affermare e considerare gli ideali che hanno portato tanti informatori scientifici ad aggregarsi in una Associazione di categoria.

Alla fine della relazione interviene Angelo Dazzi e ricorda la storia dell’associazione ed il fondamentale contributo portato negli anni da Angelo Barrucchello sia nell’Associazione che nella costituzione della Federazione e lo ringrazia pubblicamente.

Sono intervenuti poi Andrea e Franco Incandela, gli webmaster che si occupano di gestire il sito www.fedaiisf.it i quali hanno spiegato come utilizzare al meglio il portale Fedaiisf e come trarne il miglior profitto possibile dalla pubblicità pur mantenendo lo status di informazione libera.

Franco Incandela mostra i dati generati dal sito che si confermano molto buoni. L’età dei visitatori è soprattutto nella fascia d’età che va dai 25 ai 44 anni.

Si aperto un ampio dibattito sulle potenzialità e le caratteristiche da implementare sul sito.

Dopo la relazione del tesoriere, viene approvato dall’Assemblea il bilancio sociale.

Dopo la costituzione della Commissione Elettorale, si procede alla votazione per il rinnovo delle Cariche associative.

Il presidente Dazzi comunica i risultati della votazione. Gli eletti si riuniscono, sotto la nuova presidenza, per la distribuzione degli incarichi.

La neoeletta Presidente Francesca Boni comunica poi la composizione e gli incarichi dei componenti il nuovo Direttivo.