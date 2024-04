Fitoterapia veterinaria: si riconosca la professione del naturopata per animali

Fitoterapia veterinaria: si implementi la ricerca scientifica naturopatica veterinaria ma ancor prima si riconosca la professione del naturopata per animali come esperto nel benessere e nella ricerca scientifica

Sempre più persone si stanno avvicinando alla Naturopata Umana ed Veterinaria, non come alternativa alla medicina e alla medicina veterinaria tradizionale ma come ulteriore supporto per il miglioramento fisiologico e ripristino metabolico delle normali attività dell’organismo.

Per questo motivo è sempre più necessario aumentare la ricerca Naturopatica in ambito Fitoterapico Veterinario per dare sempre maggiori risposte concrete ai padroni ma soprattutto per il benessere dei nostri animali. Ma prima di tutto questo va riconosciuta la professione del naturopata per animali in ambito di benessere e di ricerca scientifica. Il governo si attivi per convocare al più presto noi esperti in naturopatia veterinaria per istituire un tavolo di confronto e superare quel limbo in cui si trova adesso la nostra professione e che non facilita il nostro lavoro per il benessere degli animali.

Paolo Pelini

Professione Erbochimico / Naturopata per Animali

