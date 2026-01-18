News

Foggia. Convegno AIISF: che futuro per il SSN?

Si è concluso ieri, 17 gennaio 2026 a Foggia, l’evento dedicato al futuro del Servizio Sanitario Nazionale che ha registrato una partecipazione ampia e qualificata da parte di professionisti del settore, rappresentanti istituzionali e cittadini. Un appuntamento che si è distinto per la qualità dei contenuti e per l’ottima organizzazione curata dall’AIISF Foggia.

Momento centrale della giornata è stato l’intervento del professor Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe che, basandosi su dati e analisi scientifiche, ha sottolineato la necessità di investimenti strutturali, di una programmazione più efficace e di un maggiore impegno per garantire equità nell’accesso alle cure su tutto il territorio nazionale. Le sue parole hanno suscitato grande interesse e un lungo applauso da parte del pubblico presente.

A fare da cornice al successo dell’iniziativa, l’eccellente organizzazione coordinata dal presidente AIISF di Foggia, Dott. Cosimo Crossano, che ha saputo garantire un evento fluido, ben strutturato e capace di favorire il dialogo tra relatori e partecipanti. Un lavoro apprezzato da tutti gli intervenuti, che ha contribuito in modo determinante alla riuscita della giornata.

In chiusura, gli organizzatori hanno ringraziato i relatori e il pubblico, ribadendo l’importanza di continuare a promuovere momenti di confronto su temi centrali per il futuro della sanità pubblica. L’evento di Foggia si congeda così con l’auspicio che le riflessioni emerse possano tradursi in azioni concrete a beneficio dei cittadini e del territorio.

Comunicato Sez. AIISF Foggia
       – Federata Fedaiisf –

