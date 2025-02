Trump. Dazi sulla farmaceutica del 25%, aumentando nel corso dell’anno

Trump afferma che introdurrà tariffe del 25% su auto, prodotti farmaceutici e chip

Reuters By Andrea Shalal and Nandita Bose

PALM BEACH, Florida, 18 febbraio (Reuters) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato martedì che intende imporre tariffe sulle auto “nell’ordine del 25%” e dazi simili sulle importazioni di semiconduttori e prodotti farmaceutici, l’ultima di una serie di misure che minacciano di sconvolgere il commercio internazionale. Venerdì, Trump ha dichiarato che le imposte sulle automobili arriveranno già il 2 aprile, il giorno dopo che i membri del suo gabinetto gli consegneranno i rapporti che delineano le opzioni per una serie di dazi sulle importazioni mentre cerca di rimodellare il commercio globale.

Il capo del commercio dell’UE Maros Sefcovic incontrerà mercoledì a Washington le controparti statunitensi, il Segretario al Commercio Howard Lutnick (nella foto con Trump), il candidato di Trump a Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti Jamieson Greer e il direttore del Consiglio Economico Nazionale Kevin Hassett, per discutere delle varie tariffe minacciate da Trump.

Alla domanda se l’UE potesse evitare le tariffe reciproche da lui proposte la scorsa settimana, Trump ha ribadito la sua affermazione secondo cui l’UE aveva già segnalato che avrebbe abbassato le tariffe sulle auto statunitensi al tasso statunitense, sebbene i legislatori dell’UE abbiano negato di averlo fatto.

Ha affermato che avrebbe fatto pressione sui funzionari dell’UE affinché aumentassero le importazioni statunitensi di auto e altri prodotti.

DAZI SU PRODOTTI FARMACEUTICI E CHIP

Martedì Trump ha detto ai giornalisti nella sua tenuta di Mar-a-Lago in Florida che le tariffe settoriali su prodotti farmaceutici e chip semiconduttori partirebbero anch’esse dal “25% o più”, aumentando sostanzialmente nel corso di un anno.

Non ha fornito una data per annunciare tali dazi e ha detto che voleva dare un po’ di tempo ai produttori di farmaci e chip per allestire fabbriche negli Stati Uniti in modo da evitare i dazi. Trump ha detto che si aspettava che alcune delle più grandi aziende del mondo annunciassero nuovi investimenti negli Stati Uniti nelle prossime due settimane. Non ha fornito ulteriori dettagli.

Da quando è stato insediato quattro settimane fa, Trump ha imposto una tariffa del 10% su tutte le importazioni dalla Cina, oltre alle imposte esistenti, per il fallimento della Cina nel fermare il traffico di fentanyl. Ha anche annunciato, e poi ritardato di un mese, tariffe del 25% su beni dal Messico e importazioni non energetiche dal Canada. Ha anche fissato il 12 marzo come data di inizio per le tariffe del 25% su tutto l’acciaio e l’alluminio importati, eliminando le esenzioni per Canada, Messico, Unione Europea e altri partner commerciali. Trump ha anche annunciato, apre una nuova scheda, che queste tariffe si applicheranno a centinaia di prodotti importati a valle in acciaio e alluminio, dai tubi per condutture elettriche alle lame dei bulldozer. La scorsa settimana, ha incaricato il suo team economico di elaborare piani per imporre tariffe reciproche che corrispondano alle aliquote tariffarie di ogni paese prodotto per prodotto.

TARIFFE AUTOMOBILISTICHE ACCANTO

Una tariffa sulle importazioni di auto del 25% sarebbe un punto di svolta per un’industria automobilistica globale che sta già barcollando per l’incertezza causata dal dramma tariffario di Trump.

Un dramma simile si è svolto nel 2018 e nel 2019 durante il primo mandato di Trump, quando il Dipartimento del Commercio ha condotto un’indagine sulla sicurezza nazionale sulle importazioni di auto e ha scoperto che indebolivano la base industriale nazionale. Trump aveva minacciato tariffe sulle auto del 25% in quel momento, ma alla fine non ha preso alcuna decisione, consentendo all’autorità tariffaria di quell’indagine di scadere.

Ma alcune delle ricerche che sono state inserite nell’indagine del 2018 potrebbero essere riutilizzate o aggiornate come parte di un nuovo sforzo tariffario automobilistico.

L’industria farmaceutica tedesca avverte di un possibile conflitto commerciale con gli USA

L’industria farmaceutica tedesca è preoccupata per un imminente conflitto commerciale con gli Stati Uniti, alla luce delle ultime minacce tariffarie del Presidente Donald Trump.

“L’introduzione di tariffe da parte degli Stati Uniti e dell’Europa potrebbe avere conseguenze considerevoli, anche per l’assistenza ai pazienti”, ha annunciato mercoledì l’Associazione delle aziende farmaceutiche basate sulla ricerca in Germania (vfa) in risposta a una richiesta di informazioni.

“Nuove tariffe protettive statunitensi sarebbero un veleno per l’economia industriale”, aveva già dichiarato la vfa alla fine di gennaio. Gli Stati Uniti sono il mercato di vendita più importante per l’industria farmaceutica tedesca, con un quarto delle esportazioni del settore destinate a questo Paese. (Fonte: MarketScreener)